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Польща вперше виграла чоловічу Лігу націй

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Польща вперше виграла чоловічу Лігу націй
Польща ще жодного разу не перемагала у Лізі націй
фото з відкритих джерел

У фіналі Ліги націй з волейболу 2023 року серед чоловіків зустрілися Польща та США

У неділю в польському місті Гданськ завершився турнір Ліги націй з волейболу 2023 року серед чоловіків. У фіналі господарі майданчика зустрічалися із збірною США.

Попри те, що польська команда вже двічі ставала чемпіоном світу та одного разу срібним призером, вона ще жодного разу не перемагала у Лізі націй. У цьому турнірі раніше у неї було одне срібло та дві бронзи.

Дві перші партії вийшли дуже завзятими. Спочатку поляки виграли 25:23, а потім американці відповіли 26:24. Здавалося, що й надалі буде запекла боротьба, в якій буде важко передбачити переможця. Однак цього не сталося. Польська збірна за підтримки переповнених трибун впевнено перемогла в третьому і четвертому сетах з однаковим рахунком 25:18.

В матчі за 3 місце збірна Японії у п'яти партіях переграла Італію.

Ліга націй 2023 року. Чоловіки
Гданськ (Польща). 23 липня
Фінал
Польща – США
3:1 (25:23, 24:26, 25:18, 25:18)

Матч за 3 місце
Японія – Італія
3:2 (25:18, 25:23, 17:25, 17:25, 15:9)

Нагадаємо, польські прикордонники не пустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову, яка підтримує диктаторський режим Володимира Путіна.

До слова, міністр молоді та спорту України й очільник Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт прокоментував новини про відмову в наданні гросмейстеру Василю Іванчуку дозволу на виїзд за кордон.

Теги: спорт Польща волейбол Ліга націй США

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