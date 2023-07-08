Німеччина замовила Україні надсучасні бронебійні боєприпаси

Бюджетний комітет ФРН схвалив проєкт міністерства оборони щодо закупівлі боєприпасів, частина з яких призначена для України

Вони мають підвищені показники ураження та енергії.Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. Вони використовуються у танках Leopard 2. Про це пише Europäische Sicherheit und Technik.

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Як відомо, бюджетний комітет ФРН схвалив проєкт міністерства оборони щодо закупівлі боєприпасів, частина з яких призначена для України. Буде виготовлено амуніцію на суму 203,1 млн євро.

В рамках закупівель оборонне відомство Німеччини планує придбати 120 мм танкові боєприпаси DM73/DM63A1, приблизно третина з яких буде передана Україні. Вони мають бути виготовлені та передані отримувачу до 2025 року.

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DM73 – це німецький бронебійний підкаліберний боєприпас, що був розроблений у 2021 році оборонною компанією Rheinmetall. Він позиціонується як один з найсучасніших танкових боєприпасів у світі. DM73 є подальшим розвитком снаряду DM63. При цьому в ньому було замінено порох на новий, з більшою енергетикою. Нововведення дозволили збільшити дальність та швидкість польоту уражаючого елементу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник Beaver.

Також Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси.

Нагадаємо, Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України. Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї.