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Німеччина замовила Україні надсучасні бронебійні боєприпаси

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина замовила Україні надсучасні бронебійні боєприпаси
Боєприпаси DM73
фото:Europäische Sicherheit und Technik

Бюджетний комітет ФРН схвалив проєкт міністерства оборони щодо закупівлі боєприпасів, частина з яких призначена для України

Вони мають підвищені показники ураження та енергії.Німеччина замовила надсучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73 для українських військових. Вони використовуються у танках Leopard 2. Про це пише Europäische Sicherheit und Technik.

Як відомо, бюджетний комітет ФРН схвалив проєкт міністерства оборони щодо закупівлі боєприпасів, частина з яких призначена для України. Буде виготовлено амуніцію на суму 203,1 млн євро.

В рамках закупівель оборонне відомство Німеччини планує придбати 120 мм танкові боєприпаси DM73/DM63A1, приблизно третина з яких буде передана Україні. Вони мають бути виготовлені та передані отримувачу до 2025 року.

DM73 – це німецький бронебійний підкаліберний боєприпас, що був розроблений у 2021 році оборонною компанією Rheinmetall. Він позиціонується як один з найсучасніших танкових боєприпасів у світі.

DM73 є подальшим розвитком снаряду DM63. При цьому в ньому було замінено порох на новий, з більшою енергетикою. Нововведення дозволили збільшити дальність та швидкість польоту уражаючого елементу.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Серед іншого до нього увійшли інженерна броньована машина DACHS і мостоукладальник Beaver.

Також Сполучені Штати Америки (США) оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. Сполучені Штати Америки у новому пакеті військової допомоги нададуть Україні касетні боєприпаси. 

Нагадаємо, Німеччина виступає проти відправлення касетних боєприпасів до України. Берлін підписав конвенцію про нерозповсюдження цієї зброї. 

 

Теги: Німеччина боєприпаси Берлін допомога ЗСУ

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