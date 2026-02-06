Головна Країна Події в Україні
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський
Попри зусилля енергетиків, ситуація в столиці залишається критичною
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський провів селектор щодо цифрової допомоги для замерзаючих киян

Президент України Володимир Зеленський провів черговий щоденний селектор, за підсумками якого жорстко розкритикував ефективність Повітряних сил у боротьбі з дронами-камікадзе в окремих регіонах. Крім того, глава держави доручив впровадити цифрові інструменти для моніторингу потреб мешканців понад 1200 київських будинків, які досі залишаються без опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Станом на 6 лютого 2026 року ситуація в енергетиці та логістиці залишається напруженою через зміну тактики ворога, який переорієнтувався на залізничну інфраструктуру.

«Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття «шахедів», – розповів Зеленський.

Попри зусилля енергетиків, ситуація в столиці залишається критичною.

«Були доповіді по відновленню енергетики та підтримці людей на Харківщині. Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу», – зазначив Зеленський.

 Керівник «Укрзалізниці» доповів про системний терор проти залізничної мережі.

«Керівник Укрзалізниці доповів щодо наслідків російських ударів по логістиці: жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці. Вдячний усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці», – підкреслив Зеленський.

Уряд продовжує впроваджувати заходи з децентралізації та допомоги населенню.

«МВС України доповіло по залученню необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву. Міністр енергетики доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будемо збільшувати цю програму», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні зусилля російська армія зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. 

Події в Україні
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський
Сирський на цифрах показав, як зросла ефективність Сил безпілотних систем за останні пів року
Сирський на цифрах показав, як зросла ефективність Сил безпілотних систем за останні пів року
Сирський розказав, хто рятує Україну від «шахедів» під час поганої погоди
Сирський розказав, хто рятує Україну від «шахедів» під час поганої погоди
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Ситуація на фронті. Сирський назвав найскладніші напрямки і пояснив, як погода впливає на бойові дії
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Не лише оборона. Сирський назвав три головні контрнаступальні операції 2025 року
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого

