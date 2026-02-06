Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України – Зеленський

Зеленський провів селектор щодо цифрової допомоги для замерзаючих киян

Президент України Володимир Зеленський провів черговий щоденний селектор, за підсумками якого жорстко розкритикував ефективність Повітряних сил у боротьбі з дронами-камікадзе в окремих регіонах. Крім того, глава держави доручив впровадити цифрові інструменти для моніторингу потреб мешканців понад 1200 київських будинків, які досі залишаються без опалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Станом на 6 лютого 2026 року ситуація в енергетиці та логістиці залишається напруженою через зміну тактики ворога, який переорієнтувався на залізничну інфраструктуру.

«Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття «шахедів», – розповів Зеленський.

Попри зусилля енергетиків, ситуація в столиці залишається критичною.

«Були доповіді по відновленню енергетики та підтримці людей на Харківщині. Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу», – зазначив Зеленський.

Керівник «Укрзалізниці» доповів про системний терор проти залізничної мережі.

«Керівник Укрзалізниці доповів щодо наслідків російських ударів по логістиці: жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці. Вдячний усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці», – підкреслив Зеленський.

Уряд продовжує впроваджувати заходи з децентралізації та допомоги населенню.

«МВС України доповіло по залученню необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву. Міністр енергетики доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками – будемо збільшувати цю програму», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що основні зусилля російська армія зосереджує на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках.