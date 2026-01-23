Що Україні приніс Давос? Президент назвав головні домовленості

Німеччина прийняла рішення щодо збільшення допомоги Україні в Давосі

Україна отримає додаткові ракети ППО від США та посилену допомогу від партнерів. Ці домовленості України затвердила під час економічної конференції у Давосі. Про це Володимир Зеленський розповів під час онлайнового спілкування з журналістами, інформує «Главком».

За словами Володимира Зеленського, однієї з найважливіших подій для України під Всесвітнього економічної конференції у Давосі стала зустріч із США. Зокрема розмова президента України із Дональдом Трампом.

«Ми проговорили з президентом Трампом додаткові ракети для ППО проти балістки, те, що нам потрібно, я розраховую на позитивний результат. Друге, фіналізували гарантії безпеки, я розраховую на підписання. Це також позитивний результат. Ми проговорили складні питання, які стосуються сходу нашої держави і завершення війни», – розповів глава Держави.

Володимир Зеленський також обговорив з американським лідером трьохсторонню зустріч. Президент наголосив на, тому що після візиту американців до Москви відбудеться зустріч в ОАЄ.

Також Зеленський прокоментував допомогу від Європейського Союзу. «Ми вдячні про 90 мільярдів, це було складно для них, була складна ситуація, були різні деякі лідери, які блокували таке рішення, але Україна забезпечена фінансуванням 45 мільярдів кожного року наступні два роки. Це важливе рішення, я вдячний всім лідерам. Далі є рішення, коли збільшується підтримка України», – сказав президент.

Володимир Зеленський висловив свою вдячність лідерам Німеччини, Нідерландів, Швеції за збільшення підтримки України. За словами президента, на конференції увага була зосереджена на ситуації навколо Гренландії. Однак Україна нагадала про себе. «Ми все-таки переключили фокус на Україну, знову всі говорять про нас. Це важливо для нас. Що стосується інших речей про Європейський Союз і лідерів, ми ж не є членами Європейського Союзу. Ми тільки на цьому шляху. Я вважаю, багато речей повинні були прийматися швидше» – зазначив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський заявив, що договір про гарантії безпеки готовий до підписання. За словами Зеленського, наші гарантії безпеки та договір готові для підписання.

Нагадаємо, що як президент США Дональд Трамп у Давосі заявив, що, на його думку, і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін готові піти на угоду з метою припинення війни.