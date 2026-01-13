Міноборони повідомило, яких ракет для ППО терміново потребує Україна

За словами заступника міністра оборони, для захисту від російських обстрілів потрібні ракети до систем Patriot та Nasams

Останнім часом окупанти збільшили кількість атак на Україну

Україна нагально потребує додаткових ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot та Nasams. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника міністра оборони Сергія Боєва.

За словами урядовця, РФ суттєво збільшила кількість ракет і дронів для атак по Україні. Він пояснив, що це є прямим свідченням орієнтації Росії виключно на подальшу ескалацію.

Боєв додав, що застосування Росією балістичної ракети «Орєшнік» біля кордонів НАТО є черговим проявом її агресивної політики та повної відсутності прагнення до миру. Посадовець закликав союзників інвестувати у програму Purl і розвиток оборонного виробництва, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів.

Нагадаємо, 12 січня відбулося ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, під час якого обговорювали масовані російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури, а також застосування Росією балістичної ракети проміжної дальності «Орєшнік».

Як повідомлялося, російські загарбники 13 січня били по Україні ракетами та ударними дронами. Ворог атакував Україну 18-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, сімома ракетами «Іскандер-К», а також 293 ударними БпЛА типу Shahed та «Гербера».

Протиповітряна оборона збила 247 цілей: дві балістичні ракети «Іскандер-М», пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання посилення протиповітряної оборони досі є ключовим для України. Глава держави зазначив, що обговорював із європейськими союзниками постачання додаткових систем ППО та у деталях розповідав, яких ракет ППО Україна терміново потребує. За його словами, додаткових систем ППО від Сполучених Штатів не надходило, ракети – «трішки йдуть».