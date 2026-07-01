Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував
За минулу добу на фронті зафіксовано 256 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон-камікадзе та здійснив 3083 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 – із реактивних систем залпового вогню.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських засобів, один склад, шість пунктів управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного.
На Куп’янському напрямку
Ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.
На Лиманському напрямку
Противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Ямпіль.
На Слов’янському напрямку
Противник штурмував 27 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки, Калеників.
На Краматорському напрямку
Відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 23 атаки, в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне, Котлине та в бік Сергіївки, Білицького.
На Олександрівському напрямку
Українські захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти здійснили 23 атаки у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.
На Волинському та Поліському напрямках
Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, триває 1589-й день повномасштабної війни в Україні.
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