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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року
В Україні триває 1589-й день повномасштабної війни в Україні
колаж: glavcom.ua

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував

За минулу добу на фронті зафіксовано 256 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон-камікадзе та здійснив 3083 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських засобів, один склад, шість пунктів управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося шість боєзіткнень з противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув п’ять авіабомб, здійснив 65 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 2

Противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 3

Ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 4

Противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне, Борова, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 27 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка та в районі Різниківки, Калеників.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 6

Відбулося одне боєзіткнення в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 23 атаки, в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Гришине, Новомиколаївка, Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне, Котлине та в бік Сергіївки, Білицького.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 9

Українські захисники зупиняли чотири ворожі атаки в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 23 атаки у бік населених пунктів Косівцеве, Добропілля, Гірке, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1589-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: фронт Генштаб війна

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