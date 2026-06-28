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Путін готує напад на країни Балтії: польська розвідка назвала можливі сценарії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Путін готує напад на країни Балтії: польська розвідка назвала можливі сценарії
На тлі війни в Україні Москва може вдатися до нових кроків для загострення ситуації, зокрема щодо країн Балтії
фото з відкритих джерел

Російський диктатор може діяти за допомогою так званих зелених чоловічків

Польська зовнішня розвідка заявила про зростання ризику можливих провокацій з боку Росії на східному фланзі НАТО. Очільник служби Павел Шота вважає, що на тлі війни в Україні Москва може вдатися до нових кроків для загострення ситуації, зокрема щодо країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Влада Польщі уважно стежить за розвитком війни в Україні та оцінює можливі ризики для безпеки регіону.

«Ми спостерігаємо за подіями в Україні й бачимо, що війна зараз складається для Росії несприятливо. Це викликає побоювання, що Москва може ще більше загострити ситуацію», – заявив Шота.

За словами очільника розвідки, одним із можливих сценаріїв можуть бути обмежені дії проти країн Балтії за моделлю так званих «зелених чоловічків». Саме так називали російських військових без розпізнавальних знаків, які брали участь у захопленні Криму 2014 року. Водночас Шота не стверджував, що такий розвиток подій є неминучим, а лише назвав його одним із можливих сценаріїв.

Окреме занепокоєння, за словами Шоти, викликає подальше посилення залежності Білорусі від Росії.

«Ми бачимо створення на території Білорусі об’єктів, які дозволяють розміщувати системи доставки ядерної зброї», – зазначив він.

У Варшаві вважають, що такі процеси потребують посиленої уваги з боку країн НАТО та подальшого моніторингу безпекової ситуації на східному фланзі Альянсу.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

Також 25 червня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та подякував йому за оперативну роботу з ліквідації наслідків російського удару по Лаврі.

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Теги: розвідка війна путін напад Володимир Зеленський президент диктатор Москва

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