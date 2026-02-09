Головна Країна Суспільство
Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
На тимчасово окупованій території Херсонської області школярів «Каховського округу» ворог змушує виготовляти листівки для військових РФ

Школярів «Каховського округу» окупанти змушують виготовляти вітальні листівки для військових російської армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр прав людини

Повідомляється, що пропагандистська акція відбувалася у Красноперекопському сільському Будинку культури та Зеленорубанівській бібліотеці.

Школярі під керівництвом місцевих «педагогів» робили листівки у вигляді фронтових трикутників, російським триколором та радянськими зірками. У них вони «висловили гордість за військових, подякували їм за службу та побажали якнайшвидшого повернення з перемогою».

Нагадаємо, окупанти імітують новий наступ на півночі України. Російські війська продовжують свою «когнітивну військову кампанію», використовуючи невеликі транскордонні атаки в раніше неактивних прифронтових районах на півночі України. Вони хочуть переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні руйнується.

8 лютого Міноборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили Сидорівку (на північний захід від міста Суми). Російський військовий блогер заявив, що захоплення є частиною зусиль зі створення «буферної зони» на півночі Сумської області, і приписав захоплення населеного пункту підрозділам 80-ї арктичної мотострілецької бригади. ISW не виявило візуальних доказів, що підтверджують заяву МО Росії. 

Також ми писали, що окупанти відкрито зізнаються у скоєнні воєнних злочинів. Головне управління розвідки Міністерства оборони України знову оприлюднило радіоперехоплення, яке зафіксувало підтвердження чергового воєнного злочину окупаційної армії. 

На окупованій Херсонщині школярі змушені писати листівки для військових РФ
