РФ протягом дня била по енергетиці Харкова та області: наслідки та фото

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Харків зазнав серії цілеспрямованих атак з боку РФ по об’єктах критичної інфраструктури.
фото: Харківська ОВА

Станом на вечір відомо про трьох поранених

Протягом 17 січня Харків зазнав серії цілеспрямованих атак з боку РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Ворог застосовував ударні безпілотники, зокрема типу «Молнія», завдаючи ударів по Індустріальному, Слобідському та Основ’янському районах міста. Наслідки повідомляє місцева влада, пише «Главком».

Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, що забезпечують місто теплом та електроенергією. Станом на вечір відомо про трьох поранених. У деяких випадках удари припали по нежитлових будівлях – без загиблих.

«Пошкодження дуже значні – і це не той випадок, коли «трохи підлатали й поїхали далі». Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви не безкінечні, навантаження пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу «з’їдає» можливості для стабілізації. Енергетики, комунальні служби, рятувальники ДСНС і медики працюють у посиленому режимі, ліквідовуючи наслідки атак та намагаючись утримати стабільне тепло- й електропостачання в умовах пікових навантажень і сильних морозів», – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти вкотре намагаються залишити мирні міста, селища й села без тепла та світла у найсильніші морози цієї зими.

«Пошкодження – справді серйозні. Після кожного ворожого удару екстрені служби одразу виходять на місця. Рятувальники ДСНС, енергетики, медики екстреної швидкої допомоги, комунальні служби працюють цілодобово. Робимо все, щоб зберегти тепло- та електропостачання для харків’ян і жителів області», – зазначив він.

Нагадаємо, днями російська терористична армія зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові.

