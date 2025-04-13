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ISW: Росія змінила тактику ударів, відмовившись від перемир'я

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ISW: Росія змінила тактику ударів, відмовившись від перемир'я

Згідно з даними War Infographics, з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів

Росія повернулась до звичної тактики ударів по Україні, водночас відмовившись від перемир’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що російські війська відновили характерні удари по Україні наприкінці березня та на початку квітня 2025 року, після нетипово масштабних атак у лютому. У звіті ISW зазначено, що після потужного удару 6 квітня, 7 квітня не було зафіксовано жодних атак, однак відтоді обстріли поновилися щодня.

Москва відмовилась від запропонованого перемир’я, яке, за повідомленнями, обговорювалося між президентом РФ Володимиром Путіним та спецпредставником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня.

Ініціатива передбачала припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та загальне перемир’я вздовж фронту, в повітрі та на морі.

Інституту вивчення війни зазначають, що тактика РФ змінюється. За даними українських джерел і видання BILD, російські війська дедалі частіше запускають дрони «шахед» у щільних групах по 10–15 одиниць, аби проривати українську ППО.

Атаки здійснюються синхронно – безпілотники наближаються до цілей на великій висоті, перш ніж одночасно завдати удару. За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, Росія постійно вдосконалює як дрони, так і балістичні ракети, що ускладнює їхнє перехоплення.

На думку аналітиків ISW, Росія затягує перемовини щодо припинення вогню, щоби зберегти можливість продовжувати наступ на фронті та атакувати українську інфраструктуру.

До слова, кількість російських дронів цьогоріч зросла у вісім разів в порівнянні з минулим роком. Зазначається, що з початку 2025 року Росія запустила по Україні 11,4 тис дронів. А у 2024 році, за то же період, з 1 січня по 10 квітня, Росія запустила 1,4 тис. дронів.

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Теги: росія балістичні ракети дрон обстріл

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