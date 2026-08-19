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РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки
фото: Іван Федоров/Telegram

Унаслідок влучання авіабомби є пошкодження

Зранку російська керована авіабомба зруйнувала приватний будинок в одному з районів Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

«Виникла пожежа, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будинки та господарські споруди неподалік», – йдеться у повідомленні.

РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки фото 1
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки фото 2
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки фото 3
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки фото 4
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки фото 5
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки фото 6

Федоров зауважив, що наразі інформація про людину під завалами не підтверджена.

Також вночі 19 серпня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки російських безпілотників загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Зокрема, у ніч на 18 серпня російські окупаційні війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, поціливши по території одного із садових товариств. Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа, загинули двоє осіб – 43-річний чоловік та 41-річна жінка.

До того ж у ніч проти 15 серпня російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками – під ударом опинилися торговий центр, де спалахнула пожежа, і територія одного з промислових підприємств.

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Теги: війна Запоріжжя

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