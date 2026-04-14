Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нині триває 1511-й день повномасштабної війни
За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу окупантів

За минулу добу зафіксовано 125 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 10 256 дронів-камікадзе та здійснив 3828 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 72 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Новоіванівка Сумської області; Просяна, Писанці Дніпропетровської області; Воздвижівська, Новомиколаївка, Єгорівка, Чарівне, Долинка, Верхня Терса, Копані Запорізької області; Томарине Херсонської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження особового складу окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне бойове зіткнення, противник наступав у бік населеного пункту Таратутине. Крім цього, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 82 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Зибине, Лиман, Синельникове та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку

Агресор тричі атакував у бік населених пунктів Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися поблизу Діброви, Дробишевого та Лиману.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

У районі населеного пункту Тихонівка наші оборонці відбили одну атаку.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 21 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине, Покровськ та Муравка.

На Олександрівському напрямку

Противник сім разів атакував у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Січневе, Вороне, Злагода та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 11 атак окупантів у районах населених пунктів Залізничне, Прилуки, Гірке та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку

Минулої доби ворог двічі намагався просунутися в районах населених пунктів Степногірськ та Коновалова.

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи зупинили три ворожі атаки поблизу острова Білогрудий та Антонівського мосту.

Читайте також

ГУР знищило новітній радар росіян «Валдай» у Криму
Розвідка уразила новітню РЛС росіян у Криму
18 березня, 14:08
Окупанти одночасно розпочали масовані штурми на десяти ділянках
Росія розпочала спроби весняно-літнього наступу – Мадяр
18 березня, 15:22
РФ з початку війни втратила 39 001 од. артсистем
Втрати ворога станом на 29 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
29 березня, 06:44
ЗСУ уразили виробництво боєприпасів на тимчасово окупованій території
ЗСУ уразили С-400 у Криму і завод на окупованій Луганщині: деталі
30 березня, 13:44
Ситуація на фронті 8 квітня
Лінія фронту станом на 8 квітня 2026. Зведення Генштабу
8 квiтня, 22:29
21-річний Ярослав Дацик був ліквідований на Запоріжжі
Російський неонацист та боєць ММА Дацик розповів, як ЗСУ на фронті ліквідували його сина
9 квiтня, 13:01
Запуски російською армією ракет чи ударних БпЛА по нашій території отримають дзеркальну відповідь
Великоднє перемир’я розпочалося. Генштаб озвучив умови
11 квiтня, 16:33
Кирило Буданов вважає, що нинішнє Великоднє перемир’я не стане довгостроковим
Чи триватиме перемир’я після Великодня? Буданов пояснив, що чекає на фронт після паузи
12 квiтня, 15:37
Росіяни під час перемир'я вбили своїх же перевдягнутих полонених на Донеччині
24 бригада за допомогою полонених окупантів перевірила, чи дотримується Росія перемир’я
12 квiтня, 19:36

Події в Україні

Запорізька АЕС залишилася без світла
Запорізька АЕС залишилася без світла
Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня 2026 року
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку
У Харкові російський дрон влучив у багатоповерхівку
Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2026

Новини

Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
Вчора, 15:38

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
