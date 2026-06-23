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Kyiv Independent: Трамп закликав Зеленського до сміливіших дій щодо РФ 

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Kyiv Independent: Трамп закликав Зеленського до сміливіших дій щодо РФ 
На полях саміту країн «Групи семи»у французькому місті Евіан-ле-Бен відбулася зустріч Зеленського та Трампа
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Американські чиновники зазначили, що Трамп вважає силу ключовим фактором

Президент США Дональд Трамп у приватній розмові порадив українському лідеру Володимиру Зеленському діяти сміливіше щодо РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.

Ця інформація з’явилася на тлі активізації зусиль Києва щодо організації зустрічі між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним – ідеї, яку підтримав Трамп, але якої Кремль досі уникає.

«Трамп каже, що насправді не вірить, ніби Путін щось зробить без тиску», – сказав чиновник, ознайомлений з подробицями нещодавньої зустрічі Трампа та Зеленського.

«Хоча американські чиновники не підтвердили, чи Трамп прямо підтримує українські удари на території Росії, вони зазначили, що президент вважає силу ключовим фактором», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за весь час повномасштабної війни. Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. За повідомленнями російських джерел, у напрямку російської столиці було запущено понад 180 дронів. Це вже другий удар по Московському НПЗ протягом останнього тижня.

Зауважимо, 23 червня російський диктатор Володимир Путін вперше після масованої атаки на Москву прокоментував удари українських дронів. Він заговорив про це під час зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі.

Як повідомлялося, масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову привернула увагу до стану російської протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про ефективну роботу ППО, експерти вказують на низку проблем, які дедалі частіше дозволяють українським дронам досягати важливих цілей на території Росії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».

До слова, після масштабної атаки українських безпілотників і пожеж на Московському НПЗ у Капотні російські соцмережі заполонили панічні та саркастичні коментарі. Жителі столиці РФ скаржаться на нові удари, ставлять під сумнів заяви влади про «знищення всіх українських дронів» і згадують обіцянки про «Київ за три дні».

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Теги: росія війна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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