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Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
Нині триває 1585-й день повномасштабної війни
фото: glavcom.ua

На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку

За минулу добу на фронті зафіксовано 256 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та здійснили 90 авіаційних ударів, під час яких скинули 270 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9716 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, два пункти управління та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося десять бойових зіткнень. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 74 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці, а також у напрямках Козачої Лопані, Радьківки та Лимана.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська тричі атакували у напрямках Колісниківки, Богуславки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 14 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного, а також у напрямках Ямполя, Новомихайлівки, Новоселівки, Новоєгорівки та Шийківки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 29 штурмових дій, намагаючись просунутися в районах Кривої Луки, Різниківки, Закітного та Калеників, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти двічі атакували у напрямках Малинівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 18 атак у районах Іллінівки, Костянтинівки та Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 31 атаку противника. Найзапекліші бої точилися поблизу Новоолександрівки, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямках Торецького, Затишка, Дорожнього, Матяшевого, Василівки, Гришиного, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Удачного та Новомиколаївки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники здійснили дві атаки у напрямках Вербового та Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 24 рази атакували позиції Сил оборони. Бої точилися поблизу Рибного, Добропілля, Гуляйпільського та Святопетрівки, а також у напрямках Староукраїнки, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового та Лугівського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року фото 12
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1585-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна окупанти фронт Україна

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Події в Україні

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Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
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