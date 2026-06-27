Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку
За минулу добу на фронті зафіксовано 256 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська завдали трьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та здійснили 90 авіаційних ударів, під час яких скинули 270 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9716 дронів-камікадзе та здійснили 3018 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили чотири райони зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, два пункти управління та три пункти управління безпілотними літальними апаратами.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби відбулося десять бойових зіткнень. Ворог завдав двох авіаційних ударів із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 74 обстріли позицій українських військ і населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські захисники відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу Стариці, а також у напрямках Козачої Лопані, Радьківки та Лимана.
На Куп’янському напрямку
Російські війська тричі атакували у напрямках Колісниківки, Богуславки та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку
Окупанти 14 разів намагалися прорвати українську оборону в районах Ставків, Дробишевого, Лимана та Озерного, а також у напрямках Ямполя, Новомихайлівки, Новоселівки, Новоєгорівки та Шийківки.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив 29 штурмових дій, намагаючись просунутися в районах Кривої Луки, Різниківки, Закітного та Калеників, а також у напрямку Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку
Окупанти двічі атакували у напрямках Малинівки та Миколаївки.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 18 атак у районах Іллінівки, Костянтинівки та Плещіївки.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 31 атаку противника. Найзапекліші бої точилися поблизу Новоолександрівки, Білицького, Родинського та Сергіївки, а також у напрямках Торецького, Затишка, Дорожнього, Матяшевого, Василівки, Гришиного, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу, Удачного та Новомиколаївки.
На Олександрівському напрямку
Загарбники здійснили дві атаки у напрямках Вербового та Вороного.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти 24 рази атакували позиції Сил оборони. Бої точилися поблизу Рибного, Добропілля, Гуляйпільського та Святопетрівки, а також у напрямках Староукраїнки, Воздвижівки, Цвіткового та Чарівного.
На Оріхівському напрямку
Українські військові зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Степового та Лугівського.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.
Нагадаємо, триває 1585-й день повномасштабної війни в Україні.
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