Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: Мирна угода між США та Іраном спровокувала нове загострення в Ормузькій протоці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Мирна угода між США та Іраном спровокувала нове загострення в Ормузькій протоці
Ормузька протока на постійній основі може стати інструментом фінансового та політичного тиску Ірану
фото: Reuters

Угода передбачала, що Іран «вживе заходів» для проходження суден через Ормузьку протоку. Іран інтерпретував це як можливість визначати маршрути руху суден

Неоднозначності у формулюваннях тимчасової угоди про припинення вогню між США та Іраном призвели до серйозного сплеску насильства в Ормузькій протоці менш ніж через два тижні після підписання документа. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Конфлікт загострився протягом останніх 72 годин, починаючи з четверга, коли іранські сили атакували контейнеровоз у цій стратегічно важливій для транспортування нафти та газу акваторії.

Причиною суперечок стала розмитість меморандуму, згідно з яким Іран зобов'язався протягом 60 днів «вжити заходів, докладаючи всіх зусиль для безпечного проходу комерційних суден». Оскільки поняття «максимальні зусилля» не були чітко визначені, Тегеран інтерпретував це як право самостійно встановлювати маршрути.

Іранські чиновники та військові заявили, що країна регулюватиме рух у протоці (можливо, спільно з Оманом) і планує стягувати з суден плату за прохід під виглядом зборів за «послуги». Перед нападом на контейнеровоз Іран попередив компанії, що єдиний шлях пролягає виключно через його територіальні води, намагаючись заблокувати альтернативний південний маршрут, який підтримують США з боку Оману. Експерти зазначають, що така нечіткість змушує сторони силою диктувати власні умови на місцях до укладення остаточного договору.

У відповідь на атаку вантажного судна Сполучені Штати в ніч на п'ятницю завдали авіаударів по іранських сховищах ракет, безпілотників та берегових радарах, після чого Бахрейн зафіксував ще одну атаку іранських дронів. Ця ескалація ставить під загрозу крихке перемир'я саме в той час, коли сторони мають узгодити суперечливі деталі за столом переговорів. Державний секретар США Марко Рубіо вже наголосив, що жодна держава не має права брати плату за транзит протокою, підкресливши, що Вашингтон вважає вільний прохід постійним принципом, тоді як Тегеран розглядає 60-денний термін лише як тактичну паузу.

Крім того, під питанням опинилися заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про створення деескалаційного каналу зв'язку між американськими та іранськими військовими. Речник Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Мохеббі спростував існування будь-якої «гарячої лінії» щодо протоки. Водночас колишній іранський командувач Мохсен Резаї, який є радником верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї, звинуватив США у зриві домовленостей та нагнітанні напруженості, пообіцявши «швидку та рішучу» відповідь на порушення будь-якого пункту меморандуму.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою президента Дональда Трампа американські військові завдали ударів по кількох цілях в Ірані, що продовжило серію атак, які підірвали нестабільне припинення вогню у війні. 

Як повідомило Центральне командування США, військові літаки атакували іранську інфраструктуру спостереження, об'єкти протиповітряної оборони, системи зв'язку, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди. Іранське державне телебачення підтвердило інформацію про вибухи в районі на північ від Ормузької протоки.

Нагадаємо, хоч Іран це спростовує, але 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.

Теги: США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна виходить за межі оборони і переписує правила «ракетно-дронової» війни
Україна виходить за межі оборони і переписує правила «ракетно-дронової» війни
15 червня, 21:02
Чорне море знову стає полем битви
Чи зможе Росія знову заблокувати Україну з моря?
23 червня, 16:17
ЗСУ змогли повернути значну частину територій завдяки новій тактиці
Нова тактика ЗСУ виявилася для окупанта неприємним сюрпризом
1 червня, 09:55
В Україні триває 1565-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2026 року
7 червня, 08:13
У російських Чебоксарах атаковано підприємство «ВНДІР-Прогрес»
Зеленський підтвердив ураження ракетами Flamingo заводу в Чебоксарах (відео)
10 червня, 11:48
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що союзники погодили новий пріоритет для оборони України
Україна визначила три інструменти, які мають стримати Росію
18 червня, 21:55
Північнокорейський військовополонений, якого утримує Україна
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
Наразі з’ясовуються наслідки удару
Окупанти атакували кінотеатр в центрі Конотопа: кількість поранених зросла (оновлено)
24 червня, 15:37
У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 45 хвилин
25 червня, 21:39

Політика

NYT: Мирна угода між США та Іраном спровокувала нове загострення в Ормузькій протоці
NYT: Мирна угода між США та Іраном спровокувала нове загострення в Ормузькій протоці
США завдали авіаударів по військових об'єктах в Ірані
США завдали авіаударів по військових об'єктах в Ірані
Тимчасова повірена у справах США завершує дипломтичну місію в Україні
Тимчасова повірена у справах США завершує дипломтичну місію в Україні
NYT: Відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються через дії Трампа
NYT: Відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються через дії Трампа
Reuters: «Хезболла» відкинула безпекову угоду з Ізраїлем
Reuters: «Хезболла» відкинула безпекову угоду з Ізраїлем
Президент Сербії оголосив про свою відставку
Президент Сербії оголосив про свою відставку

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua