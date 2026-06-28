NYT: Мирна угода між США та Іраном спровокувала нове загострення в Ормузькій протоці

Угода передбачала, що Іран «вживе заходів» для проходження суден через Ормузьку протоку. Іран інтерпретував це як можливість визначати маршрути руху суден

Неоднозначності у формулюваннях тимчасової угоди про припинення вогню між США та Іраном призвели до серйозного сплеску насильства в Ормузькій протоці менш ніж через два тижні після підписання документа. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Конфлікт загострився протягом останніх 72 годин, починаючи з четверга, коли іранські сили атакували контейнеровоз у цій стратегічно важливій для транспортування нафти та газу акваторії.

Причиною суперечок стала розмитість меморандуму, згідно з яким Іран зобов'язався протягом 60 днів «вжити заходів, докладаючи всіх зусиль для безпечного проходу комерційних суден». Оскільки поняття «максимальні зусилля» не були чітко визначені, Тегеран інтерпретував це як право самостійно встановлювати маршрути.

Іранські чиновники та військові заявили, що країна регулюватиме рух у протоці (можливо, спільно з Оманом) і планує стягувати з суден плату за прохід під виглядом зборів за «послуги». Перед нападом на контейнеровоз Іран попередив компанії, що єдиний шлях пролягає виключно через його територіальні води, намагаючись заблокувати альтернативний південний маршрут, який підтримують США з боку Оману. Експерти зазначають, що така нечіткість змушує сторони силою диктувати власні умови на місцях до укладення остаточного договору.

У відповідь на атаку вантажного судна Сполучені Штати в ніч на п'ятницю завдали авіаударів по іранських сховищах ракет, безпілотників та берегових радарах, після чого Бахрейн зафіксував ще одну атаку іранських дронів. Ця ескалація ставить під загрозу крихке перемир'я саме в той час, коли сторони мають узгодити суперечливі деталі за столом переговорів. Державний секретар США Марко Рубіо вже наголосив, що жодна держава не має права брати плату за транзит протокою, підкресливши, що Вашингтон вважає вільний прохід постійним принципом, тоді як Тегеран розглядає 60-денний термін лише як тактичну паузу.

Крім того, під питанням опинилися заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про створення деескалаційного каналу зв'язку між американськими та іранськими військовими. Речник Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Мохеббі спростував існування будь-якої «гарячої лінії» щодо протоки. Водночас колишній іранський командувач Мохсен Резаї, який є радником верховного лідера аятоли Моджтаби Хаменеї, звинуватив США у зриві домовленостей та нагнітанні напруженості, пообіцявши «швидку та рішучу» відповідь на порушення будь-якого пункту меморандуму.

Раніше повідомлялося, що за вказівкою президента Дональда Трампа американські військові завдали ударів по кількох цілях в Ірані, що продовжило серію атак, які підірвали нестабільне припинення вогню у війні.

Як повідомило Центральне командування США, військові літаки атакували іранську інфраструктуру спостереження, об'єкти протиповітряної оборони, системи зв'язку, сховища безпілотників та мінні загороджувальні споруди. Іранське державне телебачення підтвердило інформацію про вибухи в районі на північ від Ормузької протоки.

Нагадаємо, хоч Іран це спростовує, але 23 червня головний іранський переговірник Мохаммад Багер Галібаф повідомляв про домовленість зі США про створення «гарячої лінії» для запобігання інцидентам в Ормузькій протоці. До слова, це вже не перший обмін ударами між сторонами під час чинного перемир'я: на початку червня США та Іран також атакували одне одного – тоді Іран обстріляв Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, а CENTCOM завдав ударів у відповідь по острову Кешм.