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Україна завдала серії ударів по ключових військових об'єктах РФ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна завдала серії ударів по ключових військових об'єктах РФ
Під удар потрапили міст до Криму та російська ППО
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Під удар потрапили міст, який забезпечував сполучення з Кримом, система ППО та пункти управління ворожими дронами

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російської армії на окупованих територіях та в прикордонних районах РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сили оборони України.

У ніч на 20 червня українські військові уразили автомобільний міст через Генічеську протоку в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області.

За даними військових, цей об'єкт використовувався російськими військами для забезпечення логістики між окупованим Кримом та угрупованнями армії РФ на південному напрямку.

Крім того, у Запорізькій області було уражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» поблизу населеного пункту Долинське.

Також українські сили завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами російських військ у районах Соледара на Донеччині, Грозового в Запорізькій області та Теребрено Бєлгородської області Росії.

У Силах оборони наголосили, що продовжують системну роботу зі знищення логістичних маршрутів, засобів протиповітряної оборони та елементів управління військами противника.

«Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України», – зазначили військові.

Нагадаємо, що 18 червня та в ніч на 19 червня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, було уражено залізничні мости в окупованому Криму, район зосередження військової техніки біля Сіверськодонецька, склад паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та кілька пунктів управління ворожими безпілотниками. Крім того, Генштаб підтвердив ураження Московського нафтопереробного заводу, де було пошкоджено установку переробки нафти та резервуари з паливом, через що підприємство зупинило роботу на невизначений термін.

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Теги: Генштаб Україна росія війна

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