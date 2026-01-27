Головна Світ Політика
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну
Публіциста, якого Росія визнала іноземним агентом, засуджено до 14 років позбавлення волі
фото: російські ЗМІ

Борису Акуніну призначено відбування покарання в колонії суворого режиму

Таганський суд Москви посилив покарання російському письменнику Борису Акуніну (Григорію Чхартишвілі), замінивши йому вид виправної установи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше винесений вирок судді змінено. Замість колонії загального режиму Акуніну призначено відбування покарання в колонії суворого режиму.

Вирок був винесений заочно, тому термін покарання буде обчислюватися тільки з моменту фактичного затримання Акуніна або його екстрадиції до Росії. Про заміну виду колонії клопотав прокурор. 3 грудня 2025 року стало відомо, що суд додав заочно засудженому у РФ Акуніну один рік колонії у справі про іноземного агента.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року суд визнав Акуніна винним у «публічному виправданні тероризму, сприянні терористичній діяльності та ухилення від виконання обов'язків іноагента». Письменника було засуджено до 14 років позбавлення волі. Також публіцисту заборонено адмініструвати інтернет-сайти протягом чотирьох років після передбачуваного звільнення.

Як повідомлялося, один з найвідоміших російських письменників та «іноземний агент» у путінській Росії Борис Акунін підтримав легіон «Свобода Росії» і всю російську збройну опозицію, яка воює проти Путіна.

Наприкінці грудня 2023 року російського письменника було внесено до реєстру «терористів та екстремістів».

Теги: письменник росія

