Російський суд посилив покарання письменнику Акуніну

Публіциста, якого Росія визнала іноземним агентом, засуджено до 14 років позбавлення волі

Борису Акуніну призначено відбування покарання в колонії суворого режиму

Таганський суд Москви посилив покарання російському письменнику Борису Акуніну (Григорію Чхартишвілі), замінивши йому вид виправної установи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Раніше винесений вирок судді змінено. Замість колонії загального режиму Акуніну призначено відбування покарання в колонії суворого режиму.

Вирок був винесений заочно, тому термін покарання буде обчислюватися тільки з моменту фактичного затримання Акуніна або його екстрадиції до Росії. Про заміну виду колонії клопотав прокурор. 3 грудня 2025 року стало відомо, що суд додав заочно засудженому у РФ Акуніну один рік колонії у справі про іноземного агента.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року суд визнав Акуніна винним у «публічному виправданні тероризму, сприянні терористичній діяльності та ухилення від виконання обов'язків іноагента». Письменника було засуджено до 14 років позбавлення волі. Також публіцисту заборонено адмініструвати інтернет-сайти протягом чотирьох років після передбачуваного звільнення.

Як повідомлялося, один з найвідоміших російських письменників та «іноземний агент» у путінській Росії Борис Акунін підтримав легіон «Свобода Росії» і всю російську збройну опозицію, яка воює проти Путіна.

Наприкінці грудня 2023 року російського письменника було внесено до реєстру «терористів та екстремістів».