Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11-річну дівчинку та двох хлопчиків 9-ти та 13-ти років.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, дівчинка, залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація «Save Ukraine», органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання.

Разом із дівчиною виїхали ще двоє неповнолітніх хлопчиків: 9-річний Гліб, 13-річний Єгор. Їх доглядав старший 20-річний брат Микита, який ризикував потрапити до війська країни-агресорки. Як повідомила преслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, усі вони проживали в окупованому селі на Херсонщині. Хлопці росли без батька, а нещодавно залишилися без матері.

Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Нагадаємо, сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі. Про це повідомляє Офіс президенту.Єрмак зазначив, що в межах дипломатичного діалогу з усіма державами Україна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Андрій Єрмак також закликав Ватикан допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Керівник Офісу Президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні. Андрій Єрмак і Маттео Дзуппі також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.

25 квітня Україна передала Катару список із іменами 561 незаконно вивезеної окупантами до Росії дитини. Цей список вже опрацьовує російська сторона. Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками дводенних перемовин у Катарі.