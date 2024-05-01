Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна повернула з окупації ще трьох дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Україна повернула з окупації ще трьох дітей
Троє братів повернулися на підконтрольну Україні територію
фото Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути 11-річну дівчинку та двох хлопчиків 9-ти та 13-ти років.  

Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, дівчинка, залишилася без нагляду дорослих і ризикувала опинитися в окупаційному сиротинці. Над її поверненням працювала організація «Save Ukraine», органи опіки та піклування, служби у справах дітей. Це було надскладне і термінове завдання.

Разом із дівчиною виїхали ще двоє неповнолітніх хлопчиків: 9-річний Гліб, 13-річний Єгор. Їх доглядав старший 20-річний брат Микита, який ризикував потрапити до війська країни-агресорки. Як повідомила преслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, усі вони проживали в окупованому селі на Херсонщині. Хлопці росли без батька, а нещодавно залишилися без матері. 

Зараз всі діти у безпеці. З ними працюють медики та психологи.

З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області.

Читайте також: Діти займають перше місце у плані Путіна зі знищення України: що задумав диктатор

Нагадаємо, сьогодні керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі. Про це повідомляє Офіс президенту.Єрмак зазначив, що в межах дипломатичного діалогу з усіма державами Україна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

Андрій Єрмак також закликав Ватикан допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Читайте також: Викрадення українських дітей. Як ми покараємо всіх причетних?

Керівник Офісу Президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії цьогоріч у червні. Андрій Єрмак і Маттео Дзуппі також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об’єднання зусиль.

25 квітня Україна передала Катару список із іменами 561 незаконно вивезеної окупантами до Росії дитини. Цей список вже опрацьовує російська сторона. Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками дводенних перемовин у Катарі.

Теги: росія діти війна депортація окупація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За два роки великої війни вироки в Україні два отримали десятка іноземців, які незаконно переправляли осіб через державний кордон
Перегони на човнах. Як іноземці «рятують українців від війни» і що їм за це буває Війна і право
19 квiтня, 14:30
Зміни на гірше або на краще у житті українців залежать від того, як і коли закінчиться війна
Соратник Зеленського: українцям варто готуватися до гіршого
11 квiтня, 10:13
На супутникових знімках видно наслідки ударів по кримському аеродрому
Удар по аеродрому в Джанкої: з’явилися супутникові знімки
19 квiтня, 16:10
Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд євро на допомогу Україні
15 квiтня, 16:15
Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух
Масштабна повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух
19 квiтня, 05:24
Чак Шумер повідомив, коли Сенат домовився голосувати
Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні
21 квiтня, 01:06
Голова Міноборони Нідерландів спрогнозувала негативний результат війни для України
Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України
26 квiтня, 10:35
Велика кількість вбивств, вчинених російськими солдатами на службі та ветеранами, ймовірно, частково пов’язана з хронічними проблемами психічного здоров’я
Британська розвідка: росіяни скоюють дедалі більше вбивств після повернення з фронту
27 квiтня, 15:29
Reuters вважає, що Україна не зможе відвоювати багато території назад
Reuters повідомив, де Україні взяти кошти для війни
Вчора, 07:08

Суспільство

Письменник та журналіст Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті
Письменник та журналіст Станіслав Асєєв отримав контузію на фронті
«Це – неправильно»: військовий розкритикував те, що після боїв на фронті роздає повістки
«Це – неправильно»: військовий розкритикував те, що після боїв на фронті роздає повістки
«Укрпошту» розкритикували через продаж старих авто: компанія відповіла лайкою
«Укрпошту» розкритикували через продаж старих авто: компанія відповіла лайкою
Україна планує залучити більше жінок до розмінування
Україна планує залучити більше жінок до розмінування
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку
Європейський суд не допоможе. «Слуга народу» розповів, як війна порушила права українців
Європейський суд не допоможе. «Слуга народу» розповів, як війна порушила права українців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Лукашенко влаштував істерику і закликав білорусів «набити пики» суперникам на Олімпіаді
103K
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
38K
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
35K
Хитра схема: іногородні чоловіки за лічені дні ставали непридатними до війська
16K
Молитва за Сполучені Штати. Як Онуфрій знайшов несподіваних заступників
9324
Загинула на «Азовсталі». Згадаймо Анастасію Куницьку

Новини

НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Сьогодні, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Сьогодні, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua