Харків під обстрілом: пролунали вибухи

Окупанти завдають удари по місту

Уночі 10 травня в Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

«Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари», – написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько опівночі в Харкові вже було чутно вибухи, ймовірно, за межами міста.

Нагадаємо, на півночі Харківської області тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів просунутися углиб території України. росіяни застосовують піхоту та техніку.

Як повідомлялося, російські загарбники сьогодні, 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.

За даними Міноборони, протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб, а з початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

Зокрема, внаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

До слова, окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині. Російські окупанти можуть готуватися до того, щоб провести більш масштабний наступ на Харків. Однак Сполучені Штати не очікують «серйозних проривів». Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.