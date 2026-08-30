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Росіяни анонсували серію ударів по українській енергетиці

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни анонсували серію ударів по українській енергетиці
Запуск крилатої ракети «Калібр»
фото: міноборони РФ (ілюстративне)

Міноборони держави-агресорки пригрозило «відповіддю» на українські удари

Російські окупанти заявили, що готуються завдати нових масованих ударів по об'єктах української енергетики. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони РФ, повідомляє «Главком».

У російському відомстві стверджують, що збройні сили РФ «приступили до підготовки» масованих ударів по об'єктах енергетики України. Окупанти назвали майбутні атаки відповіддю на удари України по російській нафтогазовій інфраструктурі та паливно-енергетичному комплексу.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков уже намагався представити масовані атаки РФ на Україну як «відповідь» на удари по російській економічній та торговельній інфраструктурі. Він погрожував Україні «жорсткою відповіддю». Подібні заяви Пєсков робив і раніше, зокрема після атак на логістичні центри Ozon та на тлі рішення Великої Британії щодо ракет Storm Shadow.

Україна водночас неодноразово наголошувала, що атакує об'єкти, пов'язані із забезпеченням російської армії та веденням війни. Серед цілей – військові об'єкти та інфраструктура, яка працює на російський військово-промисловий комплекс.

Російський диктатор Володимир Путін раніше визнавав, що українські атаки на інфраструктуру РФ завдають країні шкоди. Попри його твердження про відсутність нібито «критичних наслідків», російському уряду було доручено розробити програму відновлення пошкоджених об'єктів.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки раніше попереджали, що восени та взимку Росія може продовжити удари по українській енергетиці. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скібіцького, найбільш вразливими в холодний період залишатимуться електроенергетика та система опалення. Під загрозою також перебуває газова інфраструктура.

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Теги: росія війна Міноборони РФ погрози

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