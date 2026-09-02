Україна офіційно попередила міжнародну авіацію про небезпеку польотів над Росією

Глава українського МЗС заявив, що «війна повертається додому, в Росію»

Україна офіційно повідомила Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про те, що повітряний простір Росії стає небезпечним для цивільної авіації через посилення військової активності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.

Очільник МЗС закликав авіакомпанії уникати польотів над територією Росії. За його словами, Москва свідомо ігнорує наявні загрози, спричинені її агресією проти України, що протягом останніх років уже призводило до низки інцидентів.

«На тлі різкої ескалації російського терору проти України повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим», – наголосив Сибіга.

Міністр пояснив, що Україна вирішила офіційно повідомити про ризики ICAO, авіакомпанії та уряди інших держав, аби вони могли вжити необхідних запобіжних заходів. Київ зробив це попри те, що Росія, за словами Сибіги, відмовляється належним чином інформувати міжнародну спільноту про небезпеку.

«Ми хочемо запобігти ненавмисним інцидентам», – зазначив глава МЗС.

Сибіга також наголосив, що «війна повертається додому, в Росію». За його словами, Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії про зростання небезпеки польотів над територією Росії. Глава держави наголосив, що через розширення географії бойових дій російський повітряний простір більше не можна вважати безпечним, та закликав авіаперевізників враховувати ці ризики під час планування маршрутів.