Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом

Загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом залишається високою. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері «Новини.Live», передає «Главком».

За словами речника, під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування «Калібр» або ж «Іскандер-К». Натомість росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу «Іскандер-М».

Водночас Ігнат наголосив, що небезпека подальших пусків зберігається, зокрема з боку Каспійської флотилії.

«Звісно, точної інформації, чи планують вони знову атакувати немає зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв, тому що ворог такі атаки не припиняє», – додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали та загинули люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

До слова, загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти України. Головна ціль удару – Київ.