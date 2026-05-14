Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом
У ніч на 14 травня Росія масовано атакувала Київ
фото: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За словами речника, під час останньої атаки росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу «Іскандер-М»

Загроза нових ракетних ударів Росії по Україні найближчим часом залишається високою. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері «Новини.Live», передає «Главком».

За словами речника, під час останньої атаки ворог не застосовував крилаті ракети морського базування «Калібр» або ж «Іскандер-К». Натомість росіяни зробили ставку на стратегічну авіацію та балістичне озброєння типу «Іскандер-М».

Водночас Ігнат наголосив, що небезпека подальших пусків зберігається, зокрема з боку Каспійської флотилії.

«Звісно, точної інформації, чи планують вони знову атакувати немає зараз, але готуватися потрібно до будь-яких сценаріїв, тому що ворог такі атаки не припиняє», – додав Юрій Ігнат.

Нагадаємо, уночі 14 травня російські терористи атакували Київ ракетами та безпілотниками. Унаслідок чого постраждали та загинули люди.

Зокрема, рятувальники показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Також усю ніч Київщина перебувала під масованою ворожою атакою. Росія била дронами та ракетами по мирних населених пунктах. Пошкодження та пожежі зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

До слова, загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти України. Головна ціль удару – Київ.

Читайте також:

Теги: Повітряні сили ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація
РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено понад 30 тис. абонентів
Сьогодні, 07:52
Президент наголосив, що вчора протягом дня під ударом були 14 областей
РФ атакує Україну. Зеленський попередив про нові хвилі ударів протягом дня
Вчора, 10:20
Конфлікт на Близькому Сході загрожує військовій допомозі Україні
Союзники України побачили нову загрозу для військової допомоги
12 травня, 10:54
Поліцейські повідомили про підозру чотирьом бойовикам «ЛНР»
Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)
6 травня, 11:23
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
Без телевізора Путіна не існує: як пропаганда тримає диктатуру
30 квiтня, 15:03
Путін у відчаї, +1 трлн рублів у квітні не допоможе
Путін у відчаї. Економічну кризу у Росії вже не приховати
24 квiтня, 13:33
Дональд Туск зробив тривожну заяву
Росія може напасти на НАТО: Туск назвав дату
24 квiтня, 12:05
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
19 квiтня, 00:56
Ворог не полишає спроб захопити все більше української території
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
16 квiтня, 15:36

Суспільство

Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом
Речник Повітряних сил заявив про загрозу ударів РФ найближчим часом
Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
Ексбоєць «Азову» кинув яйце в Єрмака: що йому загрожує
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
На Запоріжжі поліг боксер, який воював пліч-о-пліч з батьком. Згадаймо Сергія Федьківа
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
14 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 14 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 14 травня 2026: традиції та молитва
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував
Як ветерану з інвалідністю у шпиталі дістатися до поштомата: мережу обурило відео, оператор відреагував

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua