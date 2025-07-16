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Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1239-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Зибине, Одрадне Харківської області; Родинське, Сухий Яр, Мирноград, Новополтавка Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два засоби протиповітряної оборони та одну артилерійську систему російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав десяти авіаційних ударів, скинувши 23 керовані авіабомби, а також здійснив 363 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новий Мир, Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Колодязі, Зелена Долина, Торське, у бік Шандриголового й Серебрянки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Зафіксовано сім боєзіткнень в районах Предтечиного, Білої Гори та Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак поблизу Диліївки, Торецька, Новоспаського та Русиного Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 60 штурмів агресора у районах населених пунктів Миколаївка, Шевченко, Молодецьке, Горіхове, Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили 27 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Лісне, Мирне, Маліївка, Шевченко, Новосілка, Зелене Поле та у бік населених пунктів Комишуваха, Темирівка, Новохатське.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Минулої доби Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

В районі Новоданилівки наші оборонці також відбили один ворожий штурм.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські воїни відбили вісім атак окупантів у районі Антонівського моста та поблизу островів Козульський і Забич.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 липня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1239-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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