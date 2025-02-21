Окремі військові імітують різні захворювання, щоб їх госпіталізували на зазначений період

Російські протиповітряники в Криму намагаються уникнути перебування на позиціях в день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на партизанський рух «Атеш».

Повідомляється, що агенти руху, які є російськими військовими зазанчили, що російські розрахування ППО в тимчасово окупованому Криму очікують масовані удари в період з 24 по 26 лютого.

Вони використовують будь-які доступні методи, щоб не перебувати на позиціях протягом цих днів. Також зазначено, що у них виникають конфлікти через те, що військові не можуть піти у відпустку на час цього періоду. Окремі військові імітують різні захворювання, щоб їх госпіталізували.

Російське військове командування «усвідомлює критичну вразливість своїх систем протиповітряної оборони». Побоювання посилені тим, що раніше ворог передислокував кілька розрахунків з окупованого українського півострова до території РФ.

«Підрозділи внутрішньої безпеки вже проводять посилені контрдиверсійні заходи, побоюючись витоків інформації щодо точної дислокації комплексів. І не дарма!», – написали в «Атеш» .

Раніше активісти руху повідомляли, що російське командування не забирає тіла своїх загиблих солдат, які постійно гинуть у штурмах островів в Херсонській області.