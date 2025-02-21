Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Російські оператори ППО бояться масованих ударів 24 лютого в Криму

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російські оператори ППО бояться масованих ударів 24 лютого в Криму
Росіяни не хочуть перебувати на позиціях ППО протягом 24-26 лютого
фото з відкритих джерел

Окремі військові імітують різні захворювання, щоб їх госпіталізували на зазначений період

Російські протиповітряники в Криму намагаються уникнути перебування на позиціях в день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на партизанський рух «Атеш».

Повідомляється, що агенти руху, які є російськими військовими зазанчили, що російські розрахування ППО в тимчасово окупованому Криму очікують масовані удари в період з 24 по 26 лютого.

Вони використовують будь-які доступні методи, щоб не перебувати на позиціях протягом цих днів. Також зазначено, що у них виникають конфлікти через те, що військові не можуть піти у відпустку на час цього періоду. Окремі військові імітують різні захворювання, щоб їх госпіталізували.

Російське військове командування «усвідомлює критичну вразливість своїх систем протиповітряної оборони».  Побоювання посилені тим, що раніше ворог передислокував кілька розрахунків з окупованого українського півострова до території РФ.

«Підрозділи внутрішньої безпеки вже проводять посилені контрдиверсійні заходи, побоюючись витоків інформації щодо точної дислокації комплексів. І не дарма!», – написали в «Атеш» .

Раніше активісти руху повідомляли, що російське командування не забирає тіла своїх загиблих солдат, які постійно гинуть у штурмах островів в Херсонській області.

 

Читайте також:

Теги: Крим військові ворог 24 лютого системи ППО Атеш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова модель оснащена вдосконаленими елементами маскування
Міноборони розробляє новий зимовий маскувальний костюм для спецпризначенців
24 сiчня, 20:17
У команді представництва розповіли, що Куришко приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення
Зеленський призначив нового постійного представника президента в Криму
24 сiчня, 14:07
У ТЦК обіцяють сприяти правоохоронцям у розслідуванні, якщо побиття чоловіка підтвердиться
В Одесі письменниця звинуватила ТЦК у побитті сина. Розпочато перевірку
26 сiчня, 14:56
Родичі загиблих військових КНДР не отримують правдивої інформації про обставини їхньої смерті
Жителі Північної Кореї імітують туберкульоз, щоб не їхати на війну в Україну – Newsweek
2 лютого, 02:10
Певна інертність ворога супроводжується його великими втратами
Путін змінив цілі війни: військовий назвав дві області, на окупації яких сконцентрується Росія
2 лютого, 21:31
Додому вдалося повернути понад сотню українців
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
5 лютого, 16:17
Ситуація на фронті 6 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 6 лютого 2025 року
6 лютого, 00:01
Майже вся Луганщина – під російською окупацією, на Донеччині росіяни захопили понад половину області
Скільки відсотків Луганщини та Донеччини в окупації? Дані військових адміністрацій
11 лютого, 18:26
Президент України Володимир Зеленський підтвердив розмову із президентом США Дональдом Трампом
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
12 лютого, 21:05

Суспільство

Російські оператори ППО бояться масованих ударів 24 лютого в Криму
Російські оператори ППО бояться масованих ударів 24 лютого в Криму
Куди інвестувати власні кошти? Бізнесмен дав пораду українцям
Куди інвестувати власні кошти? Бізнесмен дав пораду українцям
Петиція про заборону російськомовної музики на стримінгах набрала потрібну кількість голосів
Петиція про заборону російськомовної музики на стримінгах набрала потрібну кількість голосів
Буданов припустив, коли в Україні відбудеться припинення вогню
Буданов припустив, коли в Україні відбудеться припинення вогню
Займався пауерліфтингом та мріяв про свою СТО. Згадаймо Андрія Севостьянова
Займався пауерліфтингом та мріяв про свою СТО. Згадаймо Андрія Севостьянова
Росіяни другу ніч поспіль атакують міста України: є постраждалі
Росіяни другу ніч поспіль атакують міста України: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
43K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
15K
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
9215
ФСБ влаштувала пастку для українських жінок
7945
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua