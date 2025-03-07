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У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення
Оксану Григор’єву призначено на посаду радниці з гендерних питань
фото: Генштаб ЗСУ

Оксана Григор'єва, яка раніше працювала радницею з гендерних питань у командуванні Сухопутних військ України, отримала нову посаду

У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань. Нею стала громадська діячка Оксана Григор'єва. Однак у мережі розгорівся скандал щодо цього призначення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб.

«У Збройних Силах України призначено радницю з гендерних питань, з метою забезпечення взаємної координації між родами та видами військ та Міністерством оборони України, а також розробки та реалізації комплексної гендерної стратегії в ЗС України. На цю посаду призначено Оксану Григор’єву – громадську діячку, колишню радницю з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗС України», – йдеться у повідомленні.

Генштаб наголошує, що гендерна рівність є частиною Стратегії національної безпеки України та однією з цілей сталого розвитку, а провадження гендерної політики є однією з умов вступу України до Євросоюзу та НАТО.

Що відомо про Оксану Григор'єву

Оксана Григор'єва раніше працювала радницею з гендерних питань у командуванні Сухопутних військ України. Вона активно займалася питаннями гендерної рівності та підтримки жінок у військових структурах.

Також Григор'єва виступала за введення обов'язкової мовної військової служби для жінок, вважаючи це важливим кроком для розширення їхніх прав і можливостей у суспільстві.

Скандал довкола нового призначення у ЗСУ

Призначення Оксани Григор'євої викликало неоднозначну реакцію в мережі. Частина користувачів вітає її з новою посадою та наголошує на важливості розбудови інституції гендерних радників для Збройних Сил України.

У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 1
У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 2
У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 3
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Однак інша частина користувачів засудила це призначення, вважаючи, що така посада є непотрібною.

У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 4
У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 5
У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 6
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Також частина користувачів соцмереж ставлять під сумнів компетентність Григор'євої.

У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 7
У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 8
У ЗСУ з’явилася радниця з гендерних питань: чому ця посада викликала обурення фото 9
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Раніше очільник України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей наших воїнів

Теги: ЗСУ Генштаб скандал гендер

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