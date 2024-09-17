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Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року
На фронті початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення
фото: Гештаб

Найактивніше росіяни атакували на Покровському і Курахівському напрямках

Російські загарбники завдали по території України 63 авіаудари, скинувши 83 КАБи. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 448 дронів-камікадзе та здійснили понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Загалом, від початку цієї доби відбулося 153 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

 Противник десять разів проводив штурми у районах Новоосинового, Синьківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще чотири - наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. На даний час точиться чотири бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог наступав в районах Івано-Дар’ївки та Переїзного. Оборонці української землі зупинили три атаки росіян.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Триває одне боєзіткнення поблизу Васюківки, а п’ять ворожих атак вже відбито нашими захисниками. 

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни 16 разів атакували Сили оборони біля Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного. Наші воїни зупинили 13 ворожих атак, три атаки продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби окупанти 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Два боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 188 окупантів, 74 з них – безповоротно. Також знищено бойову броньовану машину та три автомобілі. Крім цього, пошкоджено БМП та автомобіль противника..

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог також активний – 42 рази атакував наші позиції поблизу Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, чотири бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили наступальні дії неподалік Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Під час трьох боєзіткнень – зазнали невдачі, чотири штурми досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Російські загарбники п’ять разів безрезультатно намагалися витіснити з позицій українські підрозділи.

На Оріхівському напрямку

Мала місце одна безуспішна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Роботиного.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 937-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти Генштаб росіяни

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