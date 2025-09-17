Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року
Нині триває 1302-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів

За минулу добу відбулося 183 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне, Григорівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 188 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили 23 ворожих атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 25 атак противника поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське, Олександроград, Маліївка, Січневе, Новоіванівка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 17 вересня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили дві атаки окупантів.

Нагадаємо, триває 1302-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

