Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року
Нині триває 1364-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Костянтинівка Донецької області; Миколаївка, Межова, Коломійці Дніпропетровської області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

У районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки – противник десять разів атакував позиції наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року фото 12

 Нагадаємо, триває 1364-й день повномасштабної війни в Україні.

