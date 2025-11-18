Карта бойових дій в Україні станом на 18 листопада 2025 року

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України три ракетних та 61 авіаційний удар, застосувавши шість ракет та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 5130 дронів-камікадзе та здійснили 4336 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 75 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема це Костянтинівка Донецької області; Миколаївка, Межова, Коломійці Дніпропетровської області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області; Козацьке Херсонської області.

За минулу добу авіація Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, а також здійснив 148 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.

На Куп’янському напрямку

За добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував дев’ять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

У районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки – противник десять разів атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку

Противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 20 атак у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 40 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку

Ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку

Окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

Нагадаємо, триває 1364-й день повномасштабної війни в Україні.