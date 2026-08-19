Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2026 року

Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку

За минулу добу на фронті зафіксовано 239 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Учора противник здійснив один ракетний удар із застосуванням двох ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 302 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 11 130 дронів-камікадзе та здійснили 3070 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 27 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та одне місце запуску безпілотних літальних апаратів.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Безсалівка, Уланове, Товстодубове, Лужки, Волфине, Яструбщина, Середина Буда Сумської області; Тимановичі, Сеньківка, Гута-Студенецька, Янжулівка, Тополя Чернігівської області. Авіаударів зазнали Товстодубове та Рибці.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби українські захисники зупинили три ворожі штурми. Водночас агресор здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких із застосуванням РСЗВ. Також противник завдав п’яти авіаударів із застосуванням 14 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили десять атак противника. Загарбники намагалися просунутися неподалік Ізбицького, Довжанки, Стариці, Митрофанівки, Лозової Другої, Радьківки, Бочкового та Охримівки.

На Куп’янському напрямку

Відбулося дві наступальні дії ворога у бік Новоосинового та Курилівки.

На Лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти шість разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве та в районі населених пунктів Рідкодуб й Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Противник здійснив 16 штурмових дій у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Російські загарбники проводили одну наступальну дію в бік Іжевки.

На Костянтинівському напрямку

Зафіксовано 31 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Софіївка, Русин Яр та у бік населених пунктів Вільне, Степанівка, Новопавлівка, Кучерів Яр.

На Покровському напрямку

Двадцять сім атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Удачне, Новоолександрівка, Молодецьке, Котлине та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Василівка, Мирне, Ганнівка.

На Олександрівському напрямку

Загарбники здійснили три атаки у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Рибне та Соснівка.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рівне, Добропілля, Залізничне, Новоселівка, Лісне, Чарівне, Гірке.

На Оріхівському напрямку

Українські захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Плавнів.

Нагадаємо, триває 1638-й день повномасштабної війни в Україні.