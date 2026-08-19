Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 19 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 19 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 276 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 190 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 19 серпня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 19 серпня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 19 серпня 2026 року
Втрати ворога у війні станом на 19 серпня 2026 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 19 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб;
  • танків – 12 276 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 25 162 (+0) од.;
  • артилерійських систем – 48 205 (+50) од.;
  • РСЗВ – 2 043 (+3) од.;
  • засобів ППО – 1 577 (+0) од.;
  • літаків – 439 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 311 (+19) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од.;
  • крилатих ракет – 5 010 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
  • підводних човнів – 2 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 136 318 (+427) од.;
  • спеціальної техніки – 4 548 (+1) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 19 серпня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 19.08.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 010
(крилаті ракети)		 ~ $15,03 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 469 197
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $14,08 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 439
(літаків)		 ~ $13,17 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 354
(гелікоптерів)		 ~ $5,31 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 276
(танків)		 ~ $30,69 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 48 205
(артсистем)		 ~ $72,31 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 162
(ББМ)		 ~ $15,10 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 577
(засобів ППО)		 ~ $23,66 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1638-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати військова техніка Генштаб війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни досі не розуміють, що війна вже прийшла до них
Чому росіяни не розуміють, що з ними відбувається
24 липня, 15:07
На Закарпатті троє обвинувачених перебуватимуть у СІЗО допоки вирок не набере чинності
У справі закарпатських ґвалтівників раптовий поворот Резонанс
22 липня, 11:30
Сергій Сухомлин: Держава дала 40 млрд грн на виконання регіональних планів стійкості. Цього має вистачити, щоб завершити роботи на 90%
«У нас вже є підстанції, які витримали пряме влучання ракет». Прощальне інтерв'ю голови Агентства відновлення Інтерв’ю
3 серпня, 10:00
Авто, житло, склад, завод: що українці та бізнес можуть страхувати від війни і скільки це коштує
Авто, житло, склад, завод: що українці та бізнес можуть страхувати від війни і скільки це коштує Війна і бізнес
13 серпня, 15:15
Росія не плнує завершення війни
Росія готується до нової ескалації у війні: можливі сценарії дій Кремля
12 серпня, 04:19
Робота над звільненням бійців з полону вже стартувала
Полк «Скеля» зробив заяву після захоплення своїх бійців у полон
20 липня, 12:16
Президент України Володимир Зеленський з лідерами держав-членами «коаліції охочих»
«Коаліція охочих» опинилася перед ризиком розколу: причина
3 серпня, 06:38
Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини
Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини: поранено 16-річного хлопця
7 серпня, 01:04
Російські ракети та дрони виготовляються з іноземних компонентів
З чого Росія штампує ракети й «шахеди»: ГУР пояснив, де ворог бере ключові деталі
17 серпня, 13:00

Події в Україні

РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки
РФ вдарила КАБом по Запоріжжю: виникла пожежа, пошкоджено будинки
Втрати ворога станом на 19 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 19 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
Атака на Україну, блекаут у Москві: головне за ніч 19 серпня
Атака на Україну, блекаут у Москві: головне за ніч 19 серпня
Пережила російський полон та витягла сина з окупації: історія військової медикині
Пережила російський полон та витягла сина з окупації: історія військової медикині

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
137K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
112K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
77K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37
В Україні до 33°, на заході місцями значні дощі, грози: погода на 18 серпня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua