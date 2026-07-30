Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід
Трамп не зміг змусити Іран до переговорів
фото: Getty Images

Потенційний компроміс уже існує, однак для його реалізації Вашингтону доведеться піти на кроки, до яких адміністрація Трампа поки не готова

Президент США Дональд Трамп поки не зміг ані змусити Іран повернутися до переговорів, ані досягти військового результату, який дозволив би завершити конфлікт на вигідних для Вашингтона умовах. На цьому тлі єдиним реалістичним шляхом до деескалації може стати міжнародний дипломатичний компроміс навколо Ормузької протоки. Про це повідомляє «с» із посиланням на CNN.

Як зазначає телеканал, попри нові американські удари по Ірану та жорсткі заяви Трампа, Тегеран не демонструє готовності повернутися за стіл переговорів. Водночас варіанти силового розвитку подій, зокрема наземна операція або фактичне визнання контролю Ірану над Ормузькою протокою, виглядають для Вашингтона неприйнятними.

На думку аналітиків, потенційним компромісом могло б стати створення міжнародного механізму управління судноплавством в Ормузькій протоці за участю країн Перської затоки, включно з Іраном. Такий формат дав би змогу забезпечити безпечний прохід цивільних суден і водночас дозволив би сторонам уникнути публічного визнання поразки.

Одним із можливих майданчиків для такого рішення може стати запропонована Оманом модель співпраці, яка передбачає не транзитні збори, а оплату морських сервісів. Також обговорюється ідея ширшої міжнародної конференції за участю європейських держав, хоча поки вона не була реалізована.

CNN зазначає, що затягування війни вже має глобальні наслідки. Збереження обмежень судноплавства в Ормузькій протоці може спричинити нове зростання цін на нафту та газ, посилити економічні проблеми в Європі та негативно вплинути на рейтинг самого Трампа. За даними опитування CNN/SSRS, його політику щодо Ірану та цін на пальне схвалюють менш ніж третина американців.

Водночас, як наголошують експерти, дипломатичний прорив ускладнює погіршення відносин адміністрації Трампа з європейськими союзниками. Через це Вашингтон має значно менше можливостей сформувати широку міжнародну коаліцію для врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше різко відреагував на атаку підтримуваних Іраном угруповань на американських військових у Йорданії, пообіцявши Тегерану жорстку відповідь. Після цього США посилили військову присутність у регіоні та продовжили удари по пов'язаних з Іраном цілях.

Читайте також:

Теги: Іран війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор Девід Маккормік оцінив поточний стан війни та розкрив приголомшливу ціну російського просування
У США заявили про катастрофу Путіна та назвали цифри втрат РФ
26 липня, 08:09
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки
Атака на Одесу: влада повідомила наслідки
23 липня, 07:30
Мадяр розповів про нові ураження російських суден
Сили оборони за дві доби уразили 13 російських суден (відео)
22 липня, 11:41
Сирський подякував Федорову за роботу
Сирський підколов Федорова на прощання
16 липня, 15:48
Трамп розкрив, що почув від Путіна про завершення війни
Трамп назвав терміни завершення війни в Україні
15 липня, 15:29
Протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми
«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)
12 липня, 11:47
Кшиштоф Толвінський підтримав армію РФ - у Польщі спалахнув скандал
У Польщі політик відкрито підтримав армію РФ: деталі скандалу
9 липня, 02:24
«У лісі-лісі темному, де ходить хитрий…» Казочка про неймовірні пригоди черкаського бізнесмена Бабенка
«У лісі-лісі темному, де ходить хитрий…» Казочка про неймовірні пригоди черкаського бізнесмена Бабенка Війна і бізнес
8 липня, 10:15
Глава Міноборони Німеччини оцінив ситуацію на фронті
Глава Міноборони Німеччини назвав нинішній етап війни вирішальним
2 липня, 17:08

Політика

Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot
Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot
Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід
Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід
Польський прем'єр заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни
Польський прем'єр заявив, що наступні 100 днів можуть вирішити результат війни
Туск заявив, що Польща була готова збити російську ракету
Туск заявив, що Польща була готова збити російську ракету
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
«Війна виходить за межі України». Глава МЗС Естонії звернувся до лідерів Європи
Момент удару ракети по Польщі потрапив на відео
Момент удару ракети по Польщі потрапив на відео

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua