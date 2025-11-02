Карта бойових дій в Україні станом на 2 листопада 2025 року

Триває 1348-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Учора противник завдав чотирьох ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував чотири ракети та скинув 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3745 обстрілів, зокрема 101 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6295 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Гуляйполе, Нечаївка, Малинівка, Степове Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки

Минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши при цьому 15 керованих авіаційних бомб, здійснив 184 обстріли, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок

Противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Кам’янки та в бік Колодязного й Дворічанського.

Куп’янський напрямок

Учора відбулося три бойові зіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Піщаного.

Лиманський напрямок

Ворог атакував п’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Коровій Яр, Зарічне, Ставки та в напрямку Лиману.

Слов’янський напрямок

Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка, Переїзне, Федорівка та Григорівка.

Краматорський напрямок

Учора ворог наступальних дій не проводив.

Костянтинівський напрямок

Противник здійснив 19 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток.

Покровський напрямок

Захисники України зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Мирноград, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Дорожнє, Никанорівка, Удачне, Миколаївка, Козацьке, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку населених пунктів Покровськ і Гришине.

Олександрівський напрямок

Противник вчора здійснив 18 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Тернове, Вербове, Олексіївка, Павлівка, Привільне, Рибне та в напрямку Данилівки.

Гуляйпільський напрямок

Українські оборонці зупинили одну ворожу спробу просунутися вперед поблизу населеного пункту Новомиколаївка.

Оріхівський напрямок

Наші воїни відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Щербаки та Кам’янське.

Придніпровський напрямок

Українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

Волинський та Поліський напрямки

Ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 940 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, 348 безпілотних літальних апаратів, 121 одиницю автомобільної техніки окупантів.