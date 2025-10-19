Головна Країна Події в Україні
На Запоріжжі ЗСУ ліквідували сина російського генерала Марзоєва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
На Запоріжжі ЗСУ ліквідували сина російського генерала Марзоєва
21-річний Василь Марзоєв загинув «під час виконання бойового завдання»
фото з відкритих джерел

У будівлю, в якій перебував окупант, влучила авіабомба

На тимчасово окупованій території Запорізької області загинув російський лейтенант Василь Марзоєв – син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва. Як інформує «Главком», про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

Пропагандисти стверджують, що 21-річний Василь Марзоєв загинув «під час виконання бойового завдання». У будівлю, в якій перебував окупант, влучила авіабомба. Російські воєнкори одразу взялися ліпити з генеральського сина героя.

На Запоріжжі ЗСУ ліквідували сина російського генерала Марзоєва фото 1

«Василь, який сам отримав поранення і контузію, ще встиг врятувати двох підлеглих з руїн будівлі, відтягнув їх на безпечну відстань від місця вогневого ураження, чим врятував їм життя, після чого повернувся за третім пораненим підлеглим, пошук якого був ускладнений. У цей час ворог завдав повторного авіаційного удару, який обірвав життя відважного командира... Його засипало уламками будівлі. Протягом доби, розбираючи завали, десантники сподівалися, що встигнуть врятувати офіцера, але це було вже не в їхніх силах. За героїзм, мужність і самовідданість, проявлені при виконанні військового обов'язку, гвардії лейтенант Марзоєв Василь Аркадійович представлений до звання Героя Російської Федерації посмертно», – сказано у повідомленні пропагандистів.

Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, а його колега Юрій Войткевич зазнав серйозних поранень.

Також стало відомо, що російський продюсер Йосип Пригожин, який публічно виправдовував і підтримував кровопролитну війну Росії проти Україні, повідомив про втрату власного зятя. Окупант загинув на українській землі, куди прийшов із зброєю.

Теги: ворог поранення Запоріжжя

Треба розуміти, що ситуація з електрикою та газом може бути нестабільною
Як пережити цю зиму: головні поради
12 жовтня, 18:02
Пошкоджений будинок у Запорізькому районі
Атака на Україну, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду: головне за ніч
9 жовтня, 05:31
Пошкоджений будинок у Запорізькому районі
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
9 жовтня, 01:21
Окупанти атакували Запоріжжя
Запоріжжя: з'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
5 жовтня, 06:24
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Контрнаступ на Донбасі та ще більше пекельних ударів вглиб Росії. Дві години з Сирським: головні тези
26 вересня, 13:17
Трамп виступив на Генасамблеї ООН
Генасамблея ООН, зустріч Трампа та Зеленського. Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:15
Російський дрон вдарив по місцевому підприємству
РФ за 20 хвилин п'ять разів вдарила по Запоріжжю: рятувальники показали наслідки
23 вересня, 17:09
Запорізькі рятувальники ліквідували велику пожежу на території кінного клубу
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території кінного клубу
22 вересня, 04:55
Нині росіянин Лев воює за Україну
Російський офіцер сім місяців шпигував для ЗСУ та не давав своїй бригаді просуватися вперед
19 вересня, 18:14

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
