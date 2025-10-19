На Запоріжжі ЗСУ ліквідували сина російського генерала Марзоєва

У будівлю, в якій перебував окупант, влучила авіабомба

На тимчасово окупованій території Запорізької області загинув російський лейтенант Василь Марзоєв – син командувача 18 загальновійськової армії Росії генерала Аркадія Марзоєва. Як інформує «Главком», про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

Пропагандисти стверджують, що 21-річний Василь Марзоєв загинув «під час виконання бойового завдання». У будівлю, в якій перебував окупант, влучила авіабомба. Російські воєнкори одразу взялися ліпити з генеральського сина героя.

«Василь, який сам отримав поранення і контузію, ще встиг врятувати двох підлеглих з руїн будівлі, відтягнув їх на безпечну відстань від місця вогневого ураження, чим врятував їм життя, після чого повернувся за третім пораненим підлеглим, пошук якого був ускладнений. У цей час ворог завдав повторного авіаційного удару, який обірвав життя відважного командира... Його засипало уламками будівлі. Протягом доби, розбираючи завали, десантники сподівалися, що встигнуть врятувати офіцера, але це було вже не в їхніх силах. За героїзм, мужність і самовідданість, проявлені при виконанні військового обов'язку, гвардії лейтенант Марзоєв Василь Аркадійович представлений до звання Героя Російської Федерації посмертно», – сказано у повідомленні пропагандистів.

Нагадаємо, у Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, а його колега Юрій Войткевич зазнав серйозних поранень.

Також стало відомо, що російський продюсер Йосип Пригожин, який публічно виправдовував і підтримував кровопролитну війну Росії проти Україні, повідомив про втрату власного зятя. Окупант загинув на українській землі, куди прийшов із зброєю.