США і Франція допомогли Україні знайти слабкі місця ППО Росії

Західні розвіддані дозволили прокласти маршрути в обхід російської ППО та визначити об'єкти, удари по яких завдають найбільших втрат військовій економіці РФ

Україна отримала від США та Франції розвідувальні дані, які допомогли виявити слабкі місця російської протиповітряної оборони, прокласти маршрути для далекобійних безпілотників і зробити удари по території РФ значно ефективнішими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Україна змінила тактику далекобійних ударів

За інформацією видання, українська тактика далекобійних ударів суттєво змінилася. Якщо раніше головною метою були масштабні атаки на нафтопереробні заводи, то зараз безпілотники атакують найбільш критичні вузли підприємств, без яких виробництво не може повноцінно працювати. Такий підхід не лише завдає збитків, а й значно ускладнює та здорожчує відновлення об'єктів.

Співрозмовники Financial Times серед українських військових, операторів дронів та фахівців енергетичної галузі розповіли, що кожна операція ретельно планується. Перед вильотом оператори отримують рекомендації інженерів щодо найуразливіших елементів підприємств, а також мають запасні цілі на випадок активної роботи російської ППО або інших непередбачуваних обставин.

Крім того, українські безпілотники дедалі частіше повторно атакують уже пошкоджені об'єкти ще до завершення їхнього ремонту. Це не дозволяє російським підприємствам швидко відновлювати виробництво.

Західна розвідка допомогла обходити російську ППО

Як зазначає видання, важливу роль у плануванні таких операцій відіграли розвідувальні дані США та Франції. Вони допомогли скласти детальну карту розташування російських систем протиповітряної оборони, що дало змогу визначити маршрути, якими безпілотники можуть обходити ППО та проникати далеко вглиб території Росії.

Крім цього, західна розвідка допомогла вдосконалити процес вибору цілей. Голова Центру оборонних стратегій і колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що українські планувальники створили детальну карту російської енергетичної мережі. Це дозволило визначити вузли, пошкодження яких здатне спричинити найбільші перебої в роботі системи, а також обладнання, яке Росії найважче замінити.

Україна не планує послаблювати кампанію ударів

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що кампанія також передбачає систематичне знищення російських засобів ППО, радіолокаційних станцій та комплексів радіоелектронної боротьби. За його словами, саме це відкриває нові коридори для українських ударних безпілотників.

«Мета чітка: знищити джерела, що фінансують війну Путіна, та військово-промисловий комплекс, який постачає зброю окупаційній армії», – наголосив Бровді.

Він також зазначив, що Україна не має наміру зменшувати інтенсивність далекобійних ударів по території Росії.

Нагадаємо, вранці 29 липня українські безпілотники атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у російській Пермі. Це підприємство є одним із найбільших нафтопереробних заводів РФ і входить до числа ключових активів компанії «Лукойл».