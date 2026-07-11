Росія витратила мільйони на глушіння Starlink: чи зупинить це атаки ЗСУ

Точкові випадки глушіння Starlink фіксувалися ще у 2024 році, але масово росіяни вдалися до цього лише кілька місяців тому

Військові: наразі це більше засіб самозаспокоєння росіян, ніж дієва протидія ударам ЗСУ

Щоб зупинити українські удари дронами середньої дальності, Росія дедалі активніше глушить Starlink комплексами РЕБ вартістю близько мільйона доларів за одиницю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Що відомо про російську систему

Росія почала розгортати на окупованих територіях спеціальні комплекси для глушіння супутникового зв'язку Starlink – основного засобу керування українськими дронами. Про це раніше повідомляло агентство Reuters з посиланням на чотирьох командирів та бійців 422-го полку безпілотних систем ЗСУ, який діє на півдні Запорізької області. За їхніми словами, окремі російські системи здатні порушувати роботу мережі Starlink, яку застосовують у більшості атак ЗСУ безпілотниками середньої дальності.

Точкові випадки глушіння Starlink фіксувалися ще у 2024 році, але масово росіяни вдалися до цього лише кілька місяців тому, розповів радник міністра оборони України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш»). За його словами, активізація сталася після того, як ЗСУ почали атакувати вглиб окупованих територій на 100–150 кілометрів – так званий «логістичний локдаун». Система отримала назву «Волна Купол Гарант»: п'ять-шість контейнерів на колісній основі із замаскованими супутниковими антенами. Один такий комплекс охоплює близько 20 квадратних кілометрів – цього недостатньо для прикриття автотрас, тому росіяни використовують його для захисту окремих об'єктів на кшталт підстанцій чи складів. Собівартість одиниці – близько мільйона доларів, і наразі це поширене, але не масове явище.

Що кажуть військові з фронту

Українські бійці, які щодня працюють з ударами середньої дальності на південному та донецькому напрямках, поки не бачать від російської новинки вирішального ефекту. За словами військовослужбовця Сил безпілотних систем, який працює на південному напрямку, певні збої в роботі Starlink трапляються, але цілі як уражалися, так і продовжують уражатися. Він назвав це радше «засобом самозаспокоєння для росіян», ніж ефективною протидією. Інший військовий, який воює на Донеччині, підтвердив, що зв'язок дійсно погіршується в окремих точках, однак безпілотники через це поки не втрачали – екіпажі просто перечікують або відлітають далі.

Вразливе місце російської технології

Застосовують такі комплекси лише на окупованих територіях, оскільки на території Росії Starlink не працює, пояснює Бескрестнов. Водночас у технології є слабкість: потужне випромінювання неможливо приховати. Супутникові антени відстежують проліт супутника Starlink і випромінюють у його бік потужні сигнали – це фіксують і супутники радіорозвідки НАТО, і сама компанія SpaceX, яка бачить погіршення статистики у проблемних зонах. Завдяки цим даним українські сили знаходять такі комплекси і фізично їх знищують, хоча засобів радіоелектронного подавлення таких систем поки немає.

Як Україна планує протидіяти

Науковий керівник відділу досліджень і розробок Dronarium Academy Дмитро Следюк вважає, що відповідь має бути комплексною: додаткові дублюючі канали зв'язку на дронах, оптимізація маршрутів польоту, mesh-мережі для ретрансляції сигналу між безпілотниками або автономний політ за альтернативними системами навігації, зокрема за зображенням місцевості. За його словами, про нову загрозу вже розповідають майбутнім операторам дронів. Наскільки швидко Україна зможе нівелювати цю перевагу росіян, оцінити складно – подібна інформація залишається закритою.

«На війні перевага дуже рідко буває довготривалою», – резюмував експерт.

Нагадаємо, про появу комплексу «Волна Купол Гарант» «Главком» уже писав – тоді Бескрестнов пояснював, що систему вперше зафіксували ще у 2024 році на Харківському напрямку, але українські сили швидко її виявили й знищили.