Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 16 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного

Російські загарбники завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1964 дрони-камікадзе та здійснили 2869 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

16 грудня станом на 22:00 відбулося 255 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, здійснив 102 обстріли, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у напрямку Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив 24 атаки в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. Триває три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Сили оборони відбили 27 штурмових дій у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Ворог чотири рази атакував у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Одне боєзіткнення зараз триває.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Противник один раз атакував позиції наших захисників у напрямку Бондарного.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Плещіївки, Іванопілля, Рус

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Противник 60 разів атакував у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького. Шість з них в даний час тривають.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські оборонці відбили 20 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулось 28 боєзіткнень, в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Воздвижівці та Залізничному.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1392-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Травень 2022 року, ще триває «класична» окопна війна. На позиціях в районі річки Борової Олександр Хоменко (в центрі), на передньому плані – Іван Добровольський, Тигр (загинув 21 червня 2022 р.)
Солдат, який беззмінно провів на позиціях 76 днів, пояснив, як з початку війни змінилося поняття лінії фронту
Вчора, 15:22
Нині триває 1390-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2025 року
14 грудня, 08:16
У 2021 році Кушніков здобув срібло чемпіонату Чувашської республіки з гирьового спорту
ЗСУ на фронті ліквідували срібного призера Чувашії з гирьового спорту
11 грудня, 13:17
Наразі реальні плани ворога залишаються незрозумілими: він посилив атака на село села Малинівка для погіршення ситуації ЗСУ на сіверському напрямку чи для подальшого наступу в напрямку Краматорська
Росіяни планують почати штурм головного міста на підконтрольному Україні Донбасі – військові
5 грудня, 06:57
Протягом останнього місяця росіяни намагалися пробитися невеликими групами до міста
Генштаб прокоментував «прорив» росіян у Лимані
3 грудня, 15:19
Росіяни атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини
Окупанти вдарили по енергетиці Одещини
2 грудня, 08:45
Окупанти атакували Запоріжжя
Атака на Одесу та Запоріжжя, нові подробиці «мирного плану» США: головне за ніч
21 листопада, 05:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 356 танків
Втрати ворога станом на 19 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
19 листопада, 06:50
Ситуація на фронті 17 листопада
Лінія фронту станом на 17 листопада 2025. Зведення Генштабу
17 листопада, 22:27

Події в Україні

Запоріжжя: рятувальники показали наслідки російської атаки
Запоріжжя: рятувальники показали наслідки російської атаки
Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 16 грудня 2025. Зведення Генштабу
Убивство Ірини Фаріон: з’явилися нові докази вини Зінченка
Убивство Ірини Фаріон: з’явилися нові докази вини Зінченка
Розвідка спрогнозувала, чи завершиться війна 2026 року
Розвідка спрогнозувала, чи завершиться війна 2026 року
Відключення світла 17 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 17 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець
Україна повернула громадян із РФ та тимчасово окупованих територій – Лубінець

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua