У РФ Воронезьку область атакували безпілотники

Сьогодні вночі безпілотники атакували місто в Росії

У Росії лунали вибухи

У ніч на 11 серпня Воронезька область Росії зазнала атаки щонайменше десяти безпілотників літакового типу. Місцева влада повідомляє про успішну роботу протиповітряної оборони, яка збила кілька ворожих цілей. Губернатор регіону Олександр Гусєв підтвердив інформацію про атаку та роботу ППО.

Він зазначив, що ситуація перебуває під контролем, а екстрені служби працюють у посиленому режимі.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер.