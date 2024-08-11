Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ Воронезьку область атакували безпілотники

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У РФ Воронезьку область атакували безпілотники
Сьогодні вночі безпілотники атакували місто в Росії
фото з відкритих джерел

У Росії лунали вибухи

У ніч на 11 серпня Воронезька область Росії зазнала атаки щонайменше десяти безпілотників літакового типу. Місцева влада повідомляє про успішну роботу протиповітряної оборони, яка збила кілька ворожих цілей. Губернатор регіону Олександр Гусєв підтвердив інформацію про атаку та роботу ППО.

Він зазначив, що ситуація перебуває під контролем, а екстрені служби працюють у посиленому режимі.

За попередніми даними, постраждалих та руйнувань внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

У Москві та Ростовській області введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Московське управління ФСБ підняли по тривозі. На під'їздах до Москви облаштовують блокпости, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури.

Пригожин запевняє, що його армія перетнула держкордон РФ «у всіх місцях», а Генштаб РФ наказав відкрити по його підрозділах вогонь.

Також власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці вступили в бій з російськими військовими та збили їхній гелікоптер

Теги: міністр Міноборони армія місцева влада Генштаб Міноборони РФ Сергій Шойгу гелікоптер влада Євген Пригожин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці перекрили вулицю біля будинку Томаса Метью Крукса
У машині підозрюваного у замаху на Трампа знайшли вибухівку – CNN
14 липня, 20:04
Садовий: Сумно читати обґрунтування освітнього омбудсмена про те, чому громади не можуть почати навчальний рік швидше ніж 1 вересня
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
18 липня, 09:16
ISW: Окупанти просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку в районі Вугледара
ISW: Окупанти просунулися до важливої ​​сухопутної лінії зв’язку в районі Вугледара
18 липня, 04:54
Лише за останній тиждень підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ успішно запобігли виконанню близько 5 тисяч завдань ворожих безпілотників
Війська РЕБ проти дронів. Генштаб назвав головне досягнення
19 липня, 13:53
Моді здійснить візит у відповідь на запрошення президента України Володимира Зеленського
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
27 липня, 06:21
Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року
30 липня, 00:30
Триває 889-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
31 липня, 07:58
У Курську пожежа
Нічна атака дронів на Курську область: вибухи у кількох містах
6 серпня, 06:19
За словами Зеленського, також буде армія ІТ та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням українських підрозділів.
Зеленський оголосив про запуск додатка «Армія+» для військових
8 серпня, 14:49

Соціум

У РФ Воронезьку область атакували безпілотники
У РФ Воронезьку область атакували безпілотники
Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака
Авіакатастрофа в Бразилії: всі тіла вилучені з місця падіння літака
У Сербії десятки тисяч протестують проти видобутку літію
У Сербії десятки тисяч протестують проти видобутку літію
У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа
Готельний бізнес в окупованому Криму занепадає: туристи не їдуть
Готельний бізнес в окупованому Криму занепадає: туристи не їдуть
У Курській області впав ще один російський прапор (відео)
У Курській області впав ще один російський прапор (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
31K
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
17K
Лукашенко прокоментував операцію ЗСУ у Курській області
17K
Митрополит, якого Ющенко зробив Героєм України, скоїв п’яне ДТП. Місцева влада приховує деталі
16K
Операція в Курській області: реакція МАГАТЕ
6337
У Норвегії стадіон перетворився на найбільшу у світі вертикальну сонячну електростанцію (фото)

Новини

У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Сьогодні, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
Вчора, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
Вчора, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28
За день ДТЕК повернув світло 10 тис. родин, що були без електрики через обстріли
8 серпня, 19:32
Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
8 серпня, 14:42

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua