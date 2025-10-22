Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині в Україні триває 1337-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 167 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Лиман, Костянтинівка Донецької області; Олександрівка, Малинівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Солодке, Запоріжжя Запорізької області; Херсон Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські захисники відбили одну атаку загарбницьких військ. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших воїнів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 64 штурмових дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Противник протягом минулого дня здійснив 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Загарбники п’ять разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року фото 10

Нагадаємо, триває 1337-й день повномасштабної війни в Україні.

