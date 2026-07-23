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Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року
Триває 1611-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів

За минулу добу зафіксовано 261 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 78 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9923 дрони-камікадзе та здійснив 3085 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 1

Минулої доби агресор завдав двох авіаударів, скинув вісім авіабомб, здійснив 53 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 2

Противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Графське, Кутьківка, Малий Бурлук.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 3

Відбулась одна атака ворога в бік Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 4

Противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у районах Новомихайлівки, Новоселівки та у бік Лиману, Дробишевого, Ставків й Озерного.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 25 разів у районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та у бік Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 6

Російські загарбники здійснили п’ять атак у районі Никифорівки та у бік Васютинського й Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр та у бік населеного пункту Довга Балка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Шахове, Никанорівка, Гришине, Василівка, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Нове Шахове, Білицьке, Новий Донбас, Мирне, Світле, Шевченко, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 9

Ворог здійснив чотири атаки у районах Тернового й Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 13 атак у бік Воздвижівки, Добропілля, Староукраїнки, Гіркого, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року фото 11

Українські захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед у районах населених пунктів Мала Токмачка, Малі Щербаки, Щербаки та у бік Павлівки.

Нагадаємо, триває 1611-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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