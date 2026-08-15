Удар по Криму. Спалахнули пожежі біля позицій ППО та місця запуску «Іскандерів»

Супутникові знімки зафіксували осередки займання в районі мису Кая-Баші та на висотах між ним і мисом Фіолент

У тимчасово окупованому Криму вранці 15 серпня зафіксували пожежі в районі дислокації російської протиповітряної оборони та на території, звідки окупанти здійснюють пуски ракет «Іскандер». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингову групу «Кримський вітер».

За даними супутникової зйомки, один осередок пожежі виник на мисі Кая-Баші. Як зазначають моніторингові ресурси, російські війська використовують цю територію для запуску ракет «Іскандер».

Ще одну пожежу зафіксували на висотах Кая-Баш між мисами Фіолент і Кая-Баші. За інформацією «Кримського вітру», там розташовані позиції російської ППО.

Близько 03:00 у районі Балаклави після трьох вибухів спалахнула сильна пожежа. Місцеві жителі також повідомляли про звуки детонації. Крім того, протягом ночі над мисом Фіолент помітили проліт ракети або дрона-ракети.

Після цього в районі мису пролунали три вибухи, а згодом повідомлялося ще про один. Інформації про масштаби можливих пошкоджень російських військових об'єктів наразі немає.

фото: Crimeanwind

фото: Crimeanwind

фото: Crimeanwind

Нагадаємо, вночі 15 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів – місцеві повідомляють про атаку безпілотників, після якої в Севастополі виникли перебої з електропостачанням, а в районі Балаклави спалахнула масштабна пожежа.

Напередодні Сили оборони України уразили диспетчерську вежу на військовому аеродромі «Саки» поблизу Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму. Під удар також потрапив об'єкт, який російські війська використовували для управління безпілотниками.