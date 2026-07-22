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Драпатий пояснив, чому начальником Генштабу став саме Скибюк

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Драпатий пояснив, чому начальником Генштабу став саме Скибюк
Головнокомандувач покладається на досвід, рішення та принципи Скибюка
фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада

Михайло Драпатий пояснив, чому обрав генерал-майора Ігоря Скибюка начальником Генерального штабу Збройних сил України. За словами головнокомандувача, він знає Скибюка як досвідченого командира, якому можна довіряти у складних обставинах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Драпатого.

Головнокомандувач розповів, що познайомився зі Скибюком у 2022 році на півдні України. Тоді вони з одного командного пункту керували операцією зі звільнення Херсонщини.

«Відтоді знаю його як командира, якому можна довіряти в складних обставинах і покладатися на його рішення, досвід та внутрішні принципи», – зазначив Драпатий.

Він також наголосив, що за час командування Скибюка у Десантно-штурмових військах з'явилася низка сильних командирів. Серед них головнокомандувач назвав Олега Апостола, Дмитра Волошина, Євгена Ласійчука, Святослава Зайця, Еміля Ішкулова та Андрія Ткачука.

Драпатий подякував президенту Володимиру Зеленському за підтримку призначення Скибюка начальником Генштабу.

За словами головнокомандувача, попереду на нове військове керівництво чекає складна робота. Він наголосив, що команда працюватиме без гучних обіцянок, відповідально ставитиметься до своїх рішень і з повагою до військових, які тримають фронт.

Скибюк раніше командував Десантно-штурмовими військами, а з червня 2025 року обіймав посаду заступника начальника Генштабу. Він пройшов шлях від командира аеромобільного взводу до одного з керівників Збройних сил. Володимир Зеленський назвав його досвідченим військовим і підкреслив, що він пліч-о-пліч із Михайлом Драпатим захищав Україну.

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Теги: Генштаб Михайло Драпатий Ігор Скибюк

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