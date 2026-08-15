Понад 150 дронів атакували Україну. Повітряні сили розповіли про наслідки

Влучання зафіксовано на 16 локаціях

У ніч проти 15 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 152 безпілотники різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 14 серпня. Росіяни запускали ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, дрони «Гербера», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та безпілотники-імітатори типу «Пародія». Повітряні цілі летіли з районів російських Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Донецька.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 124 безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів. Також було знешкоджено три баражуючі боєприпаси «Бандероль».

Як працювала ППО під час нічної атаки інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Повітряні цілі знищували на півночі, півдні та сході України. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 16 локаціях. Ще на одній локації впали уламки збитих цілей.

Станом на 09:00 атака ще тривала: у повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників.

Нагадаємо, вночі проти 15 серпня у Марганці на Дніпропетровщині російський дрон влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення. Семеро постраждалих були госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених – п'ятирічний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Також уночі російські війська атакували дронами Запоріжжя. Під ударом опинилися торговий центр, де виникла пожежа, та територія одного з промислових підприємств.

На Одещині після атаки дронів спалахнула взуттєва фабрика. Після атаки на території підприємства спалахнули їдальня, котельня та легковий автомобіль. Вибухова хвиля й уламки також пошкодили скління та фасад адміністративної будівлі.