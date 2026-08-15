У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Загорівся приватний будинок, полум’я почало поширюватися на сусідні споруди

У Бортничах у Дарницькому районі Києва вдень 15 серпня спалахнула масштабна пожежа. Загорівся приватний житловий будинок, вогонь почав перекидатися на сусідні будівлі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На фото та відео, які є в розпорядженні «Главкома», видно сильне полум'я та густий стовп диму, що здіймається над приватною забудовою.

За словами очевидців, спочатку загорівся один із приватних будинків, після чого полум'я почало поширюватися далі.

На момент зйомки пожежної техніки безпосередньо біля місця займання очевидці не бачили. На місце вже прибула швидка допомога. Інформації про причини виникнення пожежі, її площу та можливих постраждалих наразі немає.

Бортничі – історична місцевість у Дарницькому районі Києва, розташована на південно-східній околиці столиці. Значну частину місцевості становить приватна житлова забудова.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня сталася масштабна пожежа у притулку для тварин «Сіріус» у селі Федорівка Димерської громади на Київщині. Вогонь знищив частину вольєрів та господарських приміщень. За даними притулку, загинули вісім собак.