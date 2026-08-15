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У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Масштабна пожежа у приватному секторі Бортничів
фото: glavcom.ua

Загорівся приватний будинок, полум’я почало поширюватися на сусідні споруди

У Бортничах у Дарницькому районі Києва вдень 15 серпня спалахнула масштабна пожежа. Загорівся приватний житловий будинок, вогонь почав перекидатися на сусідні будівлі. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

На фото та відео, які є в розпорядженні «Главкома», видно сильне полум'я та густий стовп диму, що здіймається над приватною забудовою.

У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 1
фото: glavcom.ua
У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 2
фото: glavcom.ua
У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 3
фото: glavcom.ua
У Бортничах спалахнула масштабна пожежа (фото, відео) фото 4
фото: glavcom.ua

За словами очевидців, спочатку загорівся один із приватних будинків, після чого полум'я почало поширюватися далі.

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На момент зйомки пожежної техніки безпосередньо біля місця займання очевидці не бачили. На місце вже прибула швидка допомога. Інформації про причини виникнення пожежі, її площу та можливих постраждалих наразі немає.

Бортничі – історична місцевість у Дарницькому районі Києва, розташована на південно-східній околиці столиці. Значну частину місцевості становить приватна житлова забудова.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня сталася масштабна пожежа у притулку для тварин «Сіріус» у селі Федорівка Димерської громади на Київщині. Вогонь знищив частину вольєрів та господарських приміщень. За даними притулку, загинули вісім собак. 

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Теги: ДСНС пожежа Київ

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