На Київщині жінка побила 11-річного хлопчика через зірвану квітку

Поліція дізналася про інцидент із соцмереж та відкрила кримінальне провадження

У селі Крюківщина Київської області 48-річна жінка побила та облаяла 11-річного хлопчика. За попередніми даними правоохоронців, причиною конфлікту стала квітка, яку дитина зірвала з вуличної клумби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі.

Відео інциденту почало активно поширюватися у соцмережі Threads. На оприлюднених кадрах видно хлопчика, який сидить на лавці біля багатоповерхівок. Жінка штовхає дитину, б'є рукою по обличчю, нецензурно висловлюється та погрожує фізичною розправою. Зокрема, вона заявляє хлопчику, що «понівечить» його, якщо ще раз побачить у цьому місці, а також погрожує викрутити йому руки.

Правоохоронці самостійно виявили відео в соціальних мережах. Вони вже встановили всіх учасників події та наразі з'ясовують її обставини. За фактом інциденту відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Провадження відкрито за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Розслідування триває.

Нагадаємо, у травні на Київщині 45-річного чоловіка запідозрили у жорстокому побитті власного семирічного сина. За даними слідства, інцидент стався у селі Семиполки після конфлікту між подружжям під час святкування дня народження. Коли мати залишила дітей із батьком, чоловік зайшов до кімнати та завдав хлопчику численних ударів руками по голові й тілу.