Росія вдарила КАБами по будинку в Запоріжжі: під завалами люди
Пізно ввечері ворог атакував житлові квартали міста керованими авіабомбами
Російські окупаційні війська вкотре підтвердили свій статус країни-терориста, здійснивши жорстоку атаку на цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Як розповідає «Главком» , про черговий воєнний злочин загарбників офіційно повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та представники місцевої влади.
Отож, пізно ввечері 3 липня ворог випустив по Запоріжжю та області смертоносні керовані авіаційні бомби (КАБ), поціливши у звичайний житловий квартал.
Зазначимо, що увечері в області кілька разів оголошували небезпеку застосування керованих авіабомб. Спочатку попередження стосувалося Запорізької області, а о 22:28 небезпека поширилася безпосередньо на обласний центр.
Буквально за хвилину після цього місто здригнулося від потужних вибухів. Російські авіабомби поцілили в один із житлових районів Запоріжжя, де немає жодних військових об'єктів.
За попередніми даними, ворожий снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок у Запоріжжі, перетворивши частину будівлі на руїни.
Наразі офіційно підтверджено поранення щонайменше однієї жінки. Медпрацівники надають їй усю необхідну допомогу. Разом з тим, за попередніми даними ОВА, під уламками зруйнованої двоповерхівки можуть перебувати люди.
«Через черговий удар ворога по Запоріжжю поранено жінку. Попередньо, є люди під завалами», – повідомив Іван Федоров.
Втім, цинізм окупантів не обмежився лише житловим сектором. Як уточнила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко, внаслідок цієї ж атаки суттєвих пошкоджень зазнав і місцевий навчальний заклад. У будівлі вибито вікна, понівечено фасад і внутрішні приміщення.
На місці влучань розгорнуто екстрені служби. Рятувальники ДСНС, медики та правоохоронці працюють у посиленому режимі. Головне завдання на цю хвилину – розбір завалів та порятунок людей, які опинилися в пастці через черговий акт російського терору.
Нагадаємо, 3 липня у Запоріжжі поблизу житлового будинку сапери виявили нездетоновану 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500, яку довелося вилучати зі значної глибини протягом двох діб із залученням спецтехніки.
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