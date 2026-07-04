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Росія вдарила КАБами по будинку в Запоріжжі: під завалами люди

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Росія вдарила КАБами по будинку в Запоріжжі: під завалами люди
РФ вдарила по житловому будинку в Запоріжжі
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пізно ввечері ворог атакував житлові квартали міста керованими авіабомбами

Російські окупаційні війська вкотре підтвердили свій статус країни-терориста, здійснивши жорстоку атаку на цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Як розповідає «Главком» , про черговий воєнний злочин загарбників офіційно повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та представники місцевої влади.

Отож, пізно ввечері 3 липня ворог випустив по Запоріжжю та області смертоносні керовані авіаційні бомби (КАБ), поціливши у звичайний житловий квартал.

Зазначимо, що увечері в області кілька разів оголошували небезпеку застосування керованих авіабомб. Спочатку попередження стосувалося Запорізької області, а о 22:28 небезпека поширилася безпосередньо на обласний центр.

Буквально за хвилину після цього місто здригнулося від потужних вибухів. Російські авіабомби поцілили в один із житлових районів Запоріжжя, де немає жодних військових об'єктів.

За попередніми даними, ворожий снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок у Запоріжжі, перетворивши частину будівлі на руїни.

Наразі офіційно підтверджено поранення щонайменше однієї жінки. Медпрацівники надають їй усю необхідну допомогу. Разом з тим, за попередніми даними ОВА, під уламками зруйнованої двоповерхівки можуть перебувати люди.

«Через черговий удар ворога по Запоріжжю поранено жінку. Попередньо, є люди під завалами», – повідомив Іван Федоров.

Втім, цинізм окупантів не обмежився лише житловим сектором. Як уточнила секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко, внаслідок цієї ж атаки суттєвих пошкоджень зазнав і місцевий навчальний заклад. У будівлі вибито вікна, понівечено фасад і внутрішні приміщення.

5 фото
На весь екран
У Запоріжжі вибуховою хвилею пошкоджено навчальний заклад
фото: t.me/regina_harchenko

На місці влучань розгорнуто екстрені служби. Рятувальники ДСНС, медики та правоохоронці працюють у посиленому режимі. Головне завдання на цю хвилину – розбір завалів та порятунок людей, які опинилися в пастці через черговий акт російського терору.

Нагадаємо, 3 липня у Запоріжжі поблизу житлового будинку сапери виявили нездетоновану 500-кілограмову авіабомбу ФАБ-500, яку довелося вилучати зі значної глибини протягом двох діб із залученням спецтехніки.

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Теги: Запоріжжя росія війна агресія

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