Сили спецоперацій знищили міст через Північнокримський канал

ССО повідомили про успішний удар по мосту

Сили спеціальних операцій повідомили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал. Про це інформує «Главком» з посиланням на ССО.

«Вибачте, але у нас тут офіційно-термінове: залізничного мосту через Північнокримський канал в Криму більше не існує – ССО! Перший пішов. Показувати треба?», – йдеться у дописі.

Керівник Центру протидії дезінформації також підтвердив цю інформацію. «Залізничний міст через Північнокримський канал знищено. Дякуємо воїнам ССО, і всім воїнам СОУ», – зауважив він.

Нагадаємо, що окупаційна влада Криму фактично вводить комендантську годину і закриває поромне сполучення з Росією. Із метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

Зауважимо, що у ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів.

Також у ніч на 21 червня в різних районах окупованого Криму пролунали вибухи. Після цього рух Керченським мостом тимчасово перекривали, а в районі Керчі було зафіксовано масштабну пожежу.

Зокрема, 23 червня в окупованому Криму зафіксовано нову серію вибухів та пожеж на об'єктах паливної й енергетичної інфраструктури. За даними моніторингових ресурсів, під ударом опинилися нафтовий термінал у Керчі та підстанція в Советському районі півострова.

До слова, за останні дні Сили оборони уразили у тимчасово окупованому Криму об'єкти протиповітряної оборони, нафтобази та газостанції. «Закриваємо пляжний сезон у Криму. Прогноз для туристів – несприятливий», – йдеться у дописі Міноборони.