Ворог вдарив дронами по Полтавщині: було 2 влучання

У Миргородському районі один із безпілотників влучив у промислове підприємство, ще один – у приватне домоволодіння

У ніч проти 15 серпня російські війська атакували Полтавську область безпілотниками. У Миргородському районі зафіксовано влучання по промисловому підприємству та приватному домоволодінню. Внаслідок атаки травмовано двох людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Один із російських безпілотників влучив у промислове підприємство. Інший дрон поцілив по території приватного домоволодіння. Унаслідок удару пошкоджено покрівлі та скління вікон двох житлових будинків. Двоє людей дістали травми. Їм надали необхідну медичну допомогу.

У ніч проти 15 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 152 безпілотники різних типів. За попередніми даними Повітряних сил, станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або подавила 124 безпілотники типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів. Також було знешкоджено три баражуючі боєприпаси «Бандероль».

Нагадаємо, 10 серпня унаслідок нічної атаки російських безпілотників в Опішнянській громаді Полтавської області були знищені всі автозаправні станції. Також пошкоджено чотири приватні домоволодіння.

Заправки повністю зруйновані та не підлягають відновленню. Голова громади закликав мешканців, чиї будинки розташовані поблизу АЗС і які ще не дочекалися комісії, звернутися до селищної ради, щоб зафіксувати пошкодження та отримати допомогу.

На початку місяця у Полтавській області російські війська обстріляли об’єкт критичної інфраструктури, внаслідок чого стався витік небезпечної хімічної речовини. Попри складні умови та постійну небезпеку, рятувальникам вдалося оперативно герметизувати пошкоджені ємності й повністю перекрити місця витоку.