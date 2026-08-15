В Україні зафіксовано новий землетрус: де був епіцентр

Підземні поштовхи магнітудою 2,4 зафіксували на Полтавщині

Уранці 15 серпня на території Полтавської області стався землетрус магнітудою 2,4. Його зафіксували поблизу села Покровська Багачка Хорольської громади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстрували о 06:33 за київським часом. Координати джерела землетрусу – 49,87° північної широти та 33,19° східної довготи. Осередок залягав на глибині близько 3 км.

За класифікацією сейсмічних подій, землетрус такої магнітуди належить до невідчутних, тому місцеві жителі могли його не помітити.

Землетруси магнітудою від 2 до 2,9 вважаються дуже слабкими. Як правило, люди їх не відчувають, однак такі коливання земної кори реєструє сейсмологічне обладнання. Для порівняння, поштовхи магнітудою від 3 до 3,9 вже можуть відчувати люди, особливо поблизу епіцентру або на верхніх поверхах будівель, хоча зазвичай вони не спричиняють пошкоджень.

Землетруси магнітудою від 4 до 4,9 можуть супроводжуватися помітним коливанням предметів у приміщеннях, тоді як поштовхи магнітудою понад 5 вже здатні призводити до пошкоджень будівель.

Зазначимо, слабкі землетруси в Україні фіксують регулярно. Зокрема, 26 липня поблизу Львова стався землетрус магнітудою 2,8. Його осередок залягав на глибині 4 км, а самі поштовхи сейсмологи класифікували як ледве відчутні.

Раніше, 9 липня, землетрус магнітудою 1,6 було зареєструвано у Новоушицькій громаді Хмельницької області. Осередок залягав на глибині 5 км. За два дні до цього, 7 липня, сейсмічну активність фіксували й на Полтавщині – у Миргородському районі. Крім того, у травні невідчутний землетрус магнітудою 2 стався поблизу Виноградова на Закарпатті.