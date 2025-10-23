Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині в Україні триває 1338-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 126 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет, 95 авіаційних ударів, скинувши при цьому 176 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів, з них 106 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6530 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне, Малинівка, Веселянка та Приморське Запорізької області; Херсон та Ольгівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб та два пункти управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув 12 керованих авіабомб, а також здійснив 176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили вісім атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве та Дерилове.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 5

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Відбулося 50 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 7

На Олександрівському напрямку

Сили оборони зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 8

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Агресор здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 жовтня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1338-й день повномасштабної війни в Україні.

