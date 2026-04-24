Карта бойових дій в Україні станом на 24 квітня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1521-й день повномасштабної війни
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора

За минулу добу зафіксовано 194 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6620 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів в Дніпропетровській області – Просяна, Писанці; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Лісне, Зорівка, Новомиколаївка, Воздвижівка, Долинка, Любицьке, Цвіткове, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне, Зелена Долина, Червона Криниця, Оріхів, Григорівка.

За минулу добу авіація Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Вчора противник чотири рази атакував підрозділи наших захисників, завдав одного авіаудару із застосуванням трьох КАБ, здійснив 97 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у напрямках населених пунктів Зелене, Лиман, Бочкове та в районі населеного пункту Синельникове.

На Куп’янському напрямку

Ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Радьківка, Подоли, Курилівка, Новоосинове та Глушківка.

На Лиманському напрямку

Противник чотири рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили три спроби окупантів просунутися вперед у районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 18 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Кучерів Яр, Родинське, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Никанорівка, Котлине, Муравка, Молодецьке та у бік Білицького, Мирного й Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував 12 разів у районах населених пунктів Зелений Гай, Калинівське, Злагода, Тернове, Вороне та у бік Олександрограда, Лісного.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 26 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Солодке, Староукраїнка, Варварівка, Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське, Зелене.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед в бік Приморського та в районі Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Окупанти здійснили три штурмові дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1521-й день повномасштабної війни в Україні.

